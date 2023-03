Nella serata di ieri, una coppia è stata trovata morta all’interno dell’abitazione dove vivevano a Piaggione, frazione di Lucca. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

08 marzo 2023

Coppia trovata morta in un appartamento: a fare la scoperta la figlia della donna

Un uomo di 63 anni e la compagna 63enne sono stati trovati privi di vita nel loro appartamento, lui riverso in camera da letto, lei in cucina. È la tragedia consumatasi ieri sera a Piaggione, frazione del comune di Lucca.

A scoprire i due cadaveri la figlia della 63enne che si era precipitata presso l’abitazione, considerate le mancate risposte al telefono della madre. Ora si sta indagando per capire come la coppia sia deceduta, compito affidato ai carabinieri.

Piaggione di Lucca, coppia morta in casa: indagano i carabinieri per chiarire la tragedia

Giallo a Piaggione, frazione di Lucca, dove ieri sera, martedì 7 marzo, una coppia è stata trovata morta in casa, un appartamento di un palazzo in via del Brennero Nord. Si tratta di Stefano Marchesi, di 63 anni e la compagna 60enne Antonella Novelli.

L’allarme è partito dalla figlia di Antonella che, scrive la redazione de La Nazione, non riuscendo a mettersi in contatto con la madre ormai da domenica, ha deciso di raggiungere l’abitazione. Una volta aperta la porta la terrificante scoperta: il corpo della donna riverso in cucina e quello del 63enne in camera da letto. Tempestiva la chiamata al numero unico per le emergenze.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del 118 ed i carabinieri della stazione di Ponte a Moriano. I soccorritori non hanno potuto far altro che dichiarare la morte della coppia. Secondo i primi accertamenti, sui due cadaveri non ci sarebbero segni di violenza o tracce che possano far pensare ad una morte provocata dalle esalazioni di monossido di carbonio. Non sono chiare, dunque, le cause della morte: gli investigatori, scrive La Nazione, al momento non escludono alcuna ipotesi.

A far luce potrebbero essere i risultati dell’esame autoptico sulle salme che l’autorità giudiziaria disporrà nelle prossime ore.