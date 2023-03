Un’anziana coppia è stata trovata morta domenica pomeriggio in un casolare di Boccheggiano di Montieri, in provincia di Grosseto. Indagano i carabinieri.

Di Marco Spartà

07 marzo 2023

Dramma in un casolare: marito e moglie morti da giorni

Li hanno trovati riversi in casa ormai senza vita, probabilmente deceduti da alcuni giorni. Questa la tragedia consumatasi nel pomeriggio di domenica a Boccheggiano di Montieri, in provincia di Grosseto, dove una coppia di anziani è stata trovata morta in casa.

La segnalazione è scattata quando un’amica, preoccupata di non sentire i due ormai da tempo, ha deciso di chiamare il numero unico per le emergenze. Secondo quanto ricostruito al momento, la coppia sarebbe morta a causa delle esalazioni di monossido di carbonio.

Montieri, coniugi trovati morti in un casolare: uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio

Sono morti in casa senza che nessuno si accorgesse di nulla per giorni. È accaduto a Boccheggiano, piccola frazione del comune di Montieri (Grosseto), dove domenica pomeriggio, 6 marzo, una coppia è stata trovata morta in casa. Si tratta di un 82enne e della moglie, di 72 anni, entrambi di nazionalità tedesca che da anni vivevano in Italia.

Secondo quanto riporta La Nazione, un’amica dei due coniugi, non riuscendo a mettersi in contatto con loro da giorni, ha lanciato l’allarme segnalando l’accaduto. Immediatamente presso l’abitazione, un casolare in un’area di campagna, si sono precipitati i carabinieri di Montieri e lo staff medico del 118.

Entrati in casa, i soccorritori ed i militari dell’Arma hanno fatto la terrificante scoperta trovando i corpi dei due anziani: è stato possibile solo appurarne il decesso. Dalle prime ispezioni cadaveriche, riferisce La Nazione, sembra che la morte possa essere sopraggiunta almeno una settimana prima del ritrovamento e provocata dalle esalazioni di monossido di carbonio. Sui cadaveri non è stato rinvenuto alcun segno di violenza.

A far luce sulla tragedia saranno comunque i risultati dell’autopsia, già disposta dalla Procura della Repubblica di Grosseto che sta coordinando le indagini. I militari dell’Arma hanno avvisato il figlio della coppia, residente in Germania, subito partito verso l’Italia.