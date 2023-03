Ieri pomeriggio a Trieste, due coniugi, entrambi di 84 anni, sono stati trovati privi di vita in casa: si sarebbe trattato di un omicidio-suicidio.

Di Marco Spartà

07 marzo 2023

Marito e moglie morti in casa: indagini in corso

Macabra scoperta nel pomeriggio di ieri a Trieste, dove una coppia di anziani è stata trovata senza vita nell’abitazione in cui viveva. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini dopo aver notato un biglietto sulla porta dell’appartamento in cui vi era scritto di chiamare le forze dell’ordine.

I carabinieri, precipitatisi sul posto, hanno aperto la porta d’ingresso e ritrovato i cadaveri dei due 84enni. Da quanto ricostruito, si tratterebbe di un omicidio-suicidio: l’uomo avrebbe ucciso la moglie con un colpo di pistola, poi si sarebbe tolto la vita ingerendo dei farmaci.

Trieste, omicidio-suicidio in un appartamento: 84enne uccide la moglie e si toglie la vita

Due anziani sono stati trovati ieri pomeriggio, lunedì 6 marzo, in un appartamento al sesto piano di una palazzina in via del Ghirlandaio a Trieste. Le vittime sono Roberto Fabris, di 84 anni, e la moglie, sua coetanea, Iolanda Pierazzo.

La chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata intorno alle 16 quando alcuni vicini, scrive Il Gazzettino, hanno notato un biglietto appeso alla porta della casa della coppia in cui vi era scritto di chiamare le forze dell’ordine e dove si trovavano le chiavi.

In via del Ghirlandaio si sono, dunque, precipitate le pattuglie dei carabinieri e lo staff medico del 118. I militari dell’Arma hanno aperto la porta ritrovandosi davanti alla drammatica scena: i corpi senza vita della coppia riversi in soggiorno, uno vicino all’altro.

Gli investigatori stanno indagando sull’accaduto ed ipotizzano, riporta la redazione de Il Gazzettino, possa essersi trattato di un omicidio-suicidio: Fabris avrebbe ucciso la moglie sparandole alla testa un colpo di pistola, poi avrebbe ingerito una quantità letale di farmaci. L’arma, legalmente detenuta, ed alcuni scatoli di medicinali sono stati trovati sul tavolo del soggiorno.

A stabilire con certezza la terrificante vicenda saranno le successive indagini e l’esame autoptico sulle salme già disposto dall’autorità giudiziaria. Da determinare anche il movente.