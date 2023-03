Un noto avvocato è morto schiantandosi al suolo dopo essersi lanciato con il paracadute nel pomeriggio di sabato a Cumiana, in provincia di Torino.

Di Marco Spartà

06 marzo 2023

Si schianta dopo il lancio con il paracadute: morto avvocato

Si è lanciato con il paracadute, come amava fare, ma qualcosa è andato storto e si è schiantato al suolo. Questo il tragico destino di un noto avvocato di 63 anni, deceduto sabato pomeriggio a Cumiana, in provincia di Torino.

Ai soccorsi arrivati sul luogo della tragedia non è rimasto altro che il compito di constatare la morte del 63enne, su cui stanno ora indagando i carabinieri. Si dovrà chiarire cosa sia accaduto nello specifico e risalire al perché il primo paracadute non si sia aperto dopo il lancio.

Cumiana, il paracadute non si apre dopo il lancio: muore il noto avvocato Giampiero Pani

Giampiero Pani, noto avvocato cassazionista di 63 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 4 marzo dopo essersi lanciato con il paracadute a Cumiana, centro della provincia di Torino.

Pani si era recato insieme ad alcuni amici, come spesso faceva, presso lo Sky Dream Center ed è salito su un piccolo velivolo. Stando a quanto appurato, come riferisce La Stampa, quando l’aereo è arrivato ad una quota di 4mila metri, il 63enne si è lanciato con il paracadute, ma quest’ultimo non si è aperto. Purtroppo, quando la vittima ha tentato di aprire il secondo era ormai troppo tardi: inevitabile lo schianto al suolo.

Lo staff medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo l’impatto. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione.

I carabinieri di Cumiana, giunti sul posto, hanno attivato le indagini per accertare le cause della tragedia, ancora del tutto da chiarire. Non sono stati disposti ulteriori esami sulla salma che, scrive La Stampa, è stata già restituita ai familiari per le esequie che si celebreranno mercoledì pomeriggio.

Quanto accaduto ha letteralmente sconvolto i colleghi di Pani che lascia la moglie Silvia Damilano, consigliera comunale di Torino Bellissima, e due figli.