Un geometra di 42 anni è morto in ospedale a Messina, dopo un incidente sul lavoro avvenuto mentre si trovava presso il centro mercantile di Milazzo.

Di Marco Spartà

06 marzo 2023

Geometra cade dal tetto di un capannone: inutile la corsa in ospedale

Non ce l’ha fatta il geometra di 42 anni che dal primo pomeriggio di sabato si trovava ricoverato al Policlinico di Messina in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto a Milazzo. Il 42enne è deceduto poche ore dopo il ricovero.

Secondo quanto ricostruito, il geometra stava effettuando un sopralluogo sul tetto di un capannone del centro mercantile di Milazzo quando improvvisamente è precipitato nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la Polizia.

Milazzo, precipita dal tetto di un capannone durante sopralluogo: muore geometra 42enne

Lutto a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, per la morte di Nino Cilona, geometra di 42 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Il drammatico episodio intorno alle 12 di sabato 4 marzo nel centro mercantile di Milazzo.

Cilona, come riporta La Gazzetta del Sud, era stato chiamato per un sopralluogo ad un capannone, dove si erano registrate delle infiltrazioni d’acqua. Nonostante fosse sabato, aveva accettato di recarsi presso il centro mercantile, ma durante l’accertamento, per cause ancora da stabilire, è caduto nel vuoto dal tetto della struttura. Un volo da un’altezza di circa otto metri prima dell’impatto al suolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato d’urgenza il geometra presso il Policlinico di Messina, dove è arrivato in condizioni gravissime. A nulla sono serviti i tentativi dei medici di tenerlo in vita: poche ore dopo il ricovero, il suo cuore ha smesso di battere.

Gli agenti della Polizia hanno condotto i rilievi per ricostruire il tragico incidente su cui è stata aperta un’inchiesta. In tal senso, scrive La Gazzetta del Sud, la Procura ha disposto il sequestro del capannone e l’esame autoptico sulla salma che verrà effettuato nelle prossime ore.

Dolore a Barcellona Pozzo di Gotto per la scomparsa di Cilona che lascia la compagna, in attesa del loro primo figlio.