Un uomo di 48 anni ed il nipote 28enne sono morti e due donne sono rimaste gravemente ferite in un tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio a Pietracamela (Teramo).

Di Marco Spartà

05 marzo 2023

Incidente sulla provinciale: due morti e due feriti gravi

Un incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Pietracamela, in provincia di Teramo, è costato la vita a due uomini, un 48enne ed il nipote di 28 anni. I due stavano percorrendo la strada provinciale 43 a bordo di una vettura, su cui viaggiavano due donne.

L’auto, per cause ancora da stabilire, è finita fuori strada precipitando in una scarpata. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i soccorritori che hanno potuto solo appurare il decesso dei due uomini. Le altre due occupanti del veicolo sono rimaste ferite gravemente e trasportate in ospedale.

Pietracamela, Suv sbanda e precipita da una scarpata: morti zio e nipote, gravi due donne

Due morti e due feriti gravi. È questo il bilancio di un incidente stradale verificatosi intorno alle 19:30 di ieri pomeriggio, sabato 4 marzo, lungo la provinciale 43 a Pietracamela, centro della provincia di Teramo. Le vittime sono Giorgio Bellachioma, di 48 anni, ed il nipote 28enne Andrea Cecca.

Zio e nipote stavano percorrendo la strada a bordo di una Jeep Renegade, su cui si trovavano due donne, la compagna di Bellachioma, di 52 anni, e la figlia 22enne. Per cause ancora da determinare, come riporta Il Pescara, il Suv è uscito di strada ed è terminato in un dirupo. Un volo di circa 50 metri, durante il quale le due donne sono state sbalzate fuori dall’abitacolo.

Immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco e dei medici del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. I sanitari nulla hanno potuto fare per Bellachioma e Cecca: troppo gravi le ferite riportate. Le due donne, invece, sono rimaste gravemente ferite e trasportate in ospedale, Fortunatamente, entrambe, riferisce Il Pescara, entrambe non sarebbero in pericolo di vita.

Ad occuparsi dei rilievi di legge che dovranno stabilire con precisione la dinamica del sinistro sono stati i carabinieri, intervenuti sul posto.