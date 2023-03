Ieri mattina ad Orbetello, in provincia di Grosseto, una donna è morta dopo essere stata colta da un malore mentre camminava in strada. Inutili i soccorsi.

05 marzo 2023

Si sente male mentre cammina in strada: morta una donna

Un dramma che ha gettato nello sconforto un’intera comunità quello consumatosi ieri mattina ad Orbetello, in provincia di Grosseto. Una donna di 42 anni è morta improvvisamente mentre si trovava in strada.

La 42enne si sarebbe sentita male mentre stava camminando parlando al cellulare quando, sentendosi male, è crollata al suolo. Poco dopo, un passante si è accorto del corpo a terra ed ha chiamato i soccorsi. Per la donna, quando l’equipaggio del 118 è giunto sul posto, era ormai troppo tardi.

Orbetello, si accascia mentre cammina in strada: Elisa stroncata da un malore a 42 anni

Una donna è morta ieri mattina, sabato 4 marzo, ad Orbetello, centro della provincia di Grosseto. Si tratta di Elisa Sclano, di 42 anni.

Secondo quanto ricostruito, come appreso dalla redazione de Il Tirreno, la 42enne stava camminando in strada parlando al telefono con una parente lungo via Oscar Fanteria, nel quartiere Neghelli, dopo essere uscita dalla sua abitazione pochi minuti prima. Improvvisamente, è stata colta da un malore e si è accasciata a terra: qui l’ha trovata un passante che ha lanciato l’allarme chiamando il numero unico per le emergenze.

La centrale operativa, ricevuta la segnalazione, ha inviato sul posto un’ambulanza con a bordo l’equipe medica del 118. I sanitari, giunti in via Oscar Fanteria, hanno avviato tutte le manovre salvavita, ma non c’è stato nulla da fare: alla fine è stato dichiarato il decesso che sarebbe sopraggiunto pochi istanti dopo il malore.

Intervenuti anche i carabinieri della stazione locale a cui è toccato il compito di ricostruire l’accaduto. A stroncare Elisa, scrive Il Tirreno, sarebbe stata probabilmente un’ischemia. Non è escluso che l’autorità giudiziaria possa stabilire l’esame autoptico sulla salma, trasferita in obitorio.

Sotto choc l’intera comunità del quartiere Neghelli di Orbetello, dove la 42enne viveva da tempo ed era molto conosciuta.