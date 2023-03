Un uomo di 61 anni è stato ucciso a martellate dal fratello minore al culmine di una lite: il delitto questa mattina nelle campagne di Bitti, in provincia di Nuoro.

03 marzo 2023

Omicidio in aperta campagna: 61enne ucciso dal fratello

Ha ucciso brutalmente il fratello al culmine di una lite, poi si è recato dai carabinieri per costituirsi. Questo quanto avvenuto nella mattinata di oggi nelle campagne di Bitti, centro della provincia di Nuoro.

La vittima è un uomo di 61 anni che sarebbe stato colpito ripetutamente con un martello dal fratello minore, un 55enne. L’accaduto sarebbe ora al vaglio dei carabinieri che stanno provvedendo alle indagini e agli accertamenti.

Bitti, omicidio in aperta campagna: 55enne uccide il fratello a martellate al culmine di una lite

Omicidio nelle scorse ore nelle campagne di Bitti, piccolo comune della provincia di Nuoro. Un uomo è stato assassinato in aperta campagna dal fratello: si tratta di Giorgio Pittalis, di 61 anni.

Da quanto emerso fino ad ora, scrivono alcune fonti locali e la redazione di Leggo, i due si trovavano in aperta campagna, quando sarebbe scoppiata una lite: al culmine della discussione, il fratello minore, un 55enne, avrebbe impugnato un martello o una mazza e colpito ripetutamente Giorgio.

Poco dopo il delitto, il 55enne si sarebbe recato in caserma confessando di aver ucciso il fratello raccontando tutto quello che era avvenuto poco prima. I carabinieri si sono subito recati sul posto insieme ad un equipaggio del 118 che hanno trovato la vittima riversa al suolo in una pozza di sangue. I sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: gravissime le lesioni riportate. I militari dell’Arma della compagnia di Bitti ed i colleghi di Nuoro hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’omicidio.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, anche le cause che hanno fatto scoppiare l’accesa lite tra i due familiari. Nelle prossime ore, l’autorità giudiziaria, potrebbe disporre sulla salma l’esame autoptico per fare maggiore chiarezza.