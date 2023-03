Un ragazzo di 25 anni è morto la scorsa notte in ospedale, dove era stato trasportato in seguito ad un accoltellamento avvenuto a Mortara (Pavia).

Di Marco Spartà

03 marzo 2023

Accoltellato nel suo cortile: giovane morto in ospedale

Dramma a Mortara, centro della provincia di Pavia. La scorsa notte, un ragazzo di 25 anni è morto in ospedale dove era stato trasportato d’urgenza poche ore prima con ferite d’arma da taglio.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato accoltellato mentre si trovava nel cortile della sua abitazione, ma non è chiaro per quale ragione. Ora sul caso stanno indagando i carabinieri che hanno fermato un vicino di casa della vittima.

Ieri sera, giovedì 2 marzo, un ragazzo è stato ucciso a coltellate a Mortara, in provincia di Pavia. La vittima è un 25enne di nazionalità nigeriana, ma residente nel comune del pavese: viveva in una cascina sita in via Olevano.

Non si conoscono ancora i dettagli dell’aggressione, ma secondo quanto riporta la redazione de La Provincia Pavese, il giovane, intorno alle 21:30, si trovava nel cortile della sua abitazione quando sarebbe stato colpito con alcune coltellate al torace, almeno tre.

Presso la cascina si è precipitata un’equipe medica del 118 che ha prestato le prime cure sul posto, poi ha caricato il 25enne sull’ambulanza per il trasporto d’urgenza verso il policlinico San Matteo di Pavia. Qui è arrivato in condizioni disperate: i medici lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico, ma non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è deceduto in sala operatoria per via delle lesioni riportate.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vigevano che stanno indagando per ricostruire nel dettaglio la dinamica della tragedia. Poco dopo, scrivono i colleghi de La Provincia Pavese, sarebbe stato fermato un vicino di casa. Non è ancora chiaro ancora il movente dell’aggressione: sembra che la vittima e l’uomo fermato avessero discusso in passato per questioni di vicinato, circostanze ancora da confermare.