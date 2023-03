Una studentessa di 26 anni, scomparsa nei giorni scorsi da Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, è stata trovata morta ieri pomeriggio.

Di Marco Spartà

02 marzo 2023

Giovane trovata morta in un dirupo: era scomparsa da giorni

Si sono spente definitivamente le speranze di trovare in vita la studentessa di 26 anni, scomparsa nei giorni scorsi da Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Il suo corpo è stato trovato ieri pomeriggio in fondo ad un dirupo in paese.

Il corpo è stato notato da alcuni giocatori di bocce che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto si sono recati i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti ed ora stanno indagando per determinare cosa sia accaduto alla giovane. Si ipotizza possa essersi trattato di un suicidio.

Somma Vesuviana, ragazza trovata morta: ipotesi suicidio, alla base del gesto gli studi

Diana Biondi, studentessa di 26 anni di Somma Vesuviana (Napoli) scomparsa da lunedì 27 febbraio, è stata trovata morta ieri pomeriggio in un dirupo del paese alle porte del capoluogo campano.

La chiamata alle forze dell’ordine, scrive la redazione de Il Corriere del Mezzogiorno, è partita da un gruppo di anziani giocatori di bocce che avrebbero notato una borsetta appesa ad una ringhiera e successivamente una sagoma in fondo alla scarpata.

Presso il luogo indicato da chi ha lanciato l’allarme, sono arrivati i soccorsi ed i carabinieri. Una volta recuperato il corpo sono scattati gli accertamenti per l’identificazione e risalire alle cause della morte. Stando a quanto appurato dai militari dell’Arma, che stanno coordinando le indagini, si sarebbe trattato di un gesto estremo: la giovane si sarebbe tolto la vita lanciandosi nel vuoto dal dirupo. A fornire maggiori dettagli sarà l’esame autoptico che l’autorità giudiziaria ha già disposto sulla salma.

Le ragioni del gesto, riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, sarebbero probabilmente legate agli studi universitari: Diana, iscritta alla Facoltà di Lettere Moderne della Federico II, sembra non avesse terminato gli esami, ma non lo avrebbe rivelato ai familiari, ai quali, invece, aveva detto che a breve avrebbe dovuto discutere la tesi.

Sconvolta l’intera comunità di Somma Vesuviana che per giorni aveva sperato, così come i parenti della ragazza, i quali avevano lanciato numerosi appelli rivolgendosi anche alla redazione di “Chi l’ha Visto?”.