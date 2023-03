Un’auto, con a bordo tre ragazzi, si è schiantata contro un muro la scorsa notte a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani: un morto e due feriti.

Di Marco Spartà

02 marzo 2023

Incidente durante la fuga dalla polizia: un morto e due feriti

Tragico incidente stradale la scorsa notte a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove un ragazzo di soli 20 anni ha perso la vita e altri due giovani sono rimasti feriti. L’auto su cui viaggiavano i tre si è schiantata contro un muro.

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura non si sarebbe fermata ad un posto di blocco della polizia, poi, durante la fuga, avrebbe sbandato schiantandosi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Mazara del Vallo, auto non si ferma all’alt della polizia e si schianta contro un muro: morto 20enne

Un morto e due feriti, tutti giovanissimi. Questo il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto la scorsa notte, tra mercoledì 1 e giovedì 2 marzo, a Mazara del Vallo, comune della provincia di Trapani.

La vittima, un ragazzo di 20 anni, ed altri due giovani, secondo quanto riporta la redazione del quotidiano La Sicilia, erano a bordo di una vettura che non si sarebbe fermata all’alt della polizia fuggendo da un posto di blocco, tra le vie Salemi e della Pace. Durante la fuga, il conducente ha perso il controllo del veicolo che ha terminato la propria corsa contro un muro. Un urto molto violento.

Immediatamente sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno estratto gli occupanti dalla vettura affidandoli all’equipe medica che non ha potuto far nulla per il 20enne. Gli altri due sono stati trasportati in ospedale, dove ora si trovano ricoverati. Non si conoscono, però, le loro condizioni.

La Polizia ha provveduto ai rilievi per ricostruire quanto accaduto con esatezza. A coordinare le indagini, scrivono i colleghi della redazione de La Sicilia, la Procura della Repubblica di Marsala che ha aperto un’inchiesta sul caso.