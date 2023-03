La Polizia di Roma sta indagando sulla morte di un muratore di 39 anni, trovato senza vita da un collega ieri pomeriggio in un appartamento in ristrutturazione.

Di Marco Spartà

01 marzo 2023

Muratore trovato morto: a fare la terribile scoperta un collega

Un muratore di 39 anni è stato trovato morto all’interno di un appartamento, dove era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri a Roma nel quartiere Torpignattara.

A scoprire il corpo un collega che ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi e gli agenti della Polizia di Stato. Per il muratore non c’era più nulla da fare. Sono in corso le indagini per determinare la causa della morte: in tal senso è stato disposto l’esame autoptico.

Roma, muratore trovato morto in un appartamento in ristrutturazione: disposta l’autopsia

Nel pomeriggio di ieri, martedì 28 febbraio, un muratore di 39 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato trovato privo di vita in un’abitazione di Roma, sito in via Francesco Paciotti, nel quartiere Torpignattara.

Il 39enne si trovava all’interno dell’appartamento per effettuare dei lavori di ristrutturazione insieme ad un collega. Proprio quest’ultimo, scrive la redazione di Roma Today, avrebbe rinvenuto l’operaio riverso al suolo privo di sensi e, senza esitare, ha chiamato il numero unico per le emergenze.

In pochi minuti, sul posto è arrivato un equipaggio del 118. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far altro che appurare il decesso del 39enne, per cui ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Accorsi anche gli agenti della Polizia del commissariato Esquilino che hanno provveduto agli accertamenti per risalire alle cause della morte. L’ipotesi più accreditata al momento, riferisce la redazione di Roma Today, sarebbe quella secondo la quale il muratore sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre lavorava. Sul cadavere non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza.

A fugare ogni dubbio saranno, però, gli esami dell’autopsia che l’autorità giudiziaria ha disposto sulla salma. L’esame verrà svolto nelle prossime ore.