Questa mattina un uomo è stato trovato morto questa mattina in un parco a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Indagini in corso.

Di Marco Spartà

28 febbraio 2023

Cadavere di un uomo nel fossato di un parco: indagini in corso

Stava passeggiando portando a spasso il suo cane, quando ha notato una sagoma tra la vegetazione di un parco, avvicinandosi ha scoperto che si trattava del cadavere di uomo. Questo quanto avvenuto stamane a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

Presso il parco sono arrivati i soccorsi del 118 e le pattuglie dei carabinieri. Accertato il decesso, sono scattate le indagini che dovranno stabilire l’identità dell’uomo e quali siano le cause che hanno provocato la morte. Si ipotizza possa essersi trattato di una morte per cause naturali.

San Benedetto del Tronto, uomo trovato morto in un parco: a stroncarlo un malore

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina, martedì 28 febbraio, nel parco Bau di San Benedetto del Tronto, comune della provincia di Ascoli Piceno.

L’allarme è scattato quando un passante, che stava passeggiando insieme al suo cane, riporta la redazione de Il Resto del Carlino, ha notato il corpo riverso tra la vegetazione in un piccolo fossato. Tempestiva la chiamata al numero unico per le emergenze per segnalare l’accaduto.

Al parco di via Crivelli, in pochi minuti, sono arrivati lo staff medico del 118 ed i carabinieri della stazione locale. I sanitari, dopo vari tentativi di rianimazione, hanno potuto solo dichiarare la morte dell’uomo. I carabinieri hanno provveduto agli accertamenti per identificare la vittima e capire come sia avvenuto il decesso. Da quanto riscontrato, scrivono i colleghi de Il Resto del Carlino, sembra si tratti di un uomo tra i 40 ed i 45 anni di età che potrebbe essere stato stroncato da un malore. La vittima, sentendosi male, sarebbe caduta scivolando nel fossato, dove è stata trovata.

Sul corpo, difatti, come riscontrato dal medico legale durante l’ispezione cadaverica, non sarebbero stati trovati segni evidenti di violenza che possano fare ipotizzare il coinvolgimento di terzi.