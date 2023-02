Un allevatore di 57 anni, scomparso da alcune ore da Marrubiu, in provincia di Oristano, è stato trovato la scorsa notte in un canalone. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

28 febbraio 2023

Scomparso da ore: allevatore trovato senza vita

Terminano dopo poche ore le ricerche di un allevatore di 57 anni di Marrubiu, in provincia di Oristano, di cui si erano perse le tracce. Il suo corpo è stato trovato la notte scorsa in un canalone lungo una strada.

A rinvenire il corpo senza vita sarebbero stati i carabinieri ed i vigili del fuoco che stavano setacciando la zona. Da quanto riscontrato, sembra che il 57enne sarebbe rimasto vittima di un incidente stradale finendo nel canale mentre era alla guida della sua moto.

Marrubiu, allevatore scomparso trovato morto: sarebbe rimasto vittima di un incidente in moto

Ignazio Pili, allevatore di 57 anni residente a Marrubiu, piccolo centro di circa 4mila anime della provincia di Oristano, è stato trovato morto la scorsa notte, tra lunedì 27 e martedì 28 febbraio.

L’allevatore era scomparso nelle ore precedenti: i familiari, scrivono diverse fonti locali tra cui la redazione de L’Unione Sarda, avevano presentato denuncia di scomparsa nel pomeriggio di ieri non avendo più sue notizie dalla sera precedente. Si è attivata così la macchina delle ricerche a cui hanno preso parte le squadre dei vigili del fuoco ed i carabinieri della stazione locale.

Le operazioni si sono concluse dopo poche ore, durante la notte, quando è stato trovato il 57enne è stato trovato senza vita: il corpo giaceva in un canalone lungo una strada di campagna. Accanto la sua motocicletta.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, a cui sono state affidate le indagini, scrive L’Unione Sarda, l’allevatore sarebbe deceduto in seguito alle ferite riportate in un drammatico incidente stradale. Pili stava percorrendo la strada in questione in moto, quando avrebbe perso il controllo della due ruote finendo nel canalone e battendo violentemente il capo. Un impatto che non gli avrebbe lasciato alcuno scampo.