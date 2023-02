Una donna di 48 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Abano Terme, in provincia di Padova, dal compagno. Indagano i carabinieri.

28 febbraio 2023

Dramma in un appartamento: donna trovata riversa senza vita sul pavimento

Terribile ritrovamento nella serata di sabato scorso ad Abano Terme, centro della provincia di Padova. Una donna di 48 anni è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione, dove viveva con il compagno.

A chiamare i soccorsi sarebbe stato proprio quest’ultimo che, rientrato in casa, avrebbe rinvenuto il corpo riverso sul pavimento. Il cadavere presentava una ferita d’arma da fuoco alla testa. Ora si sta indagando per determinare cosa sia accaduto.

Abano Terme, donna di 48 anni trovata morta in casa dal compagno: ipotesi gesto estremo

Giallo ad Abano Terme, in provincia di Padova, dove sabato 25 febbraio una donna è stata trovata morta in casa. La vittima è Maria Lidia Surico, 48enne che gestiva, insieme al fratello, l’albergo Terme Belvedere.

A scoprire il corpo, riporta la redazione de Il Mattino di Padova, sarebbe stato il compagno della donna, rientrato a casa dopo essere uscito per pochi minuti per acquistare dei dolci. Una volta nell’appartamento, l’uomo avrebbe trovato Maria riverso sul pavimento della camera da letto. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze.

I soccorsi non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna, uccisa da un colpo di pistola alla testa. Intervenuti anche i carabinieri della stazione locale che hanno attivato le indagini per stabilire la dinamica della tragedia. L’ipotesi più accreditata al momento, scrive Il Mattino di Padova, è quella di un gesto estremo: la 48enne si sarebbe tolta la vita sparandosi con una pistola, regolarmente detenuta dal compagno e trovata sul letto. A sostegno di questa ipotesi il fatto che sul cadavere non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza e che l’appartamento fosse in ordine all’arrivo dei carabinieri.

A stabilirlo con precisione saranno i risultati dell’esame autoptico, già stabilito dall’autorità giudiziaria sulla salma, che verrà effettuato nelle prossime ore.