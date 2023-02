Un carabiniere forestale di 55 anni è stato trovato senza vita nella notte tra sabato e domenica sulle scale della sua abitazione a Giuliano Teatino, in provincia di Chieti.

27 febbraio 2023

Carabiniere forestale trovato morto: aveva 55 anni

Lutto a Giuliano Teatino, in provincia di Chieti, per la scomparsa di un carabiniere forestale di 55 anni, deceduto nella notte tra sabato e domenica. Il militare è stato trovato esanime nelle scale della sua abitazione dalla madre.

Scattato l’allarme, presso l’appartamento si è precipitato un equipaggio del 118 che non ha potuto far nulla per strappare alla morte il 55enne. Da quanto appurato, la vittima sarebbe caduta dalle scale dopo essere stata colta da un malore improvviso.

Giuliano Teatino, si sente male e cade dalle scale di casa: carabiniere forestale trovato morto

Si sarebbe sentito male ed è precipitato dalle scale di casa. Così sarebbe deceduto Pasquale Flacco, carabiniere forestale di 55 anni residente a Giuliano Teatino, in provincia di Chieti.

La tragedia si è consumata nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio. Ad avvertire i soccorsi, scrivono i colleghi di Chieti Today, è stata la madre del 55enne che, preoccupata di non vederlo in camera da letto, è andata a cercarlo trovandolo riverso sulle scale. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze.

La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza con a bordo lo staff medico del 118. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione, ma alla fine sono stati costretti a gettare la spugna constatando il decesso dell’uomo.

Come da prassi, sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Miglianico che hanno provveduto agli accertamenti del caso per chiarire la dinamica del drammatico episodio. Secondo i riscontri dei militari dell’Arma, come riferisce Chieti Today, Flacco sarebbe caduto dalle scale dopo aver accusato un malore. Per tale ragione, l’autorità giudiziaria non ha disposto ulteriori esami sulla salma firmando il nullaosta per la restituzione ai familiari che potranno procedere con le esequie.

Sconforto generale a Giuliano Teatino per la morte del carabiniere forestale, in servizio al Gruppo di Chieti, molto conosciuto in paese.