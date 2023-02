Un camionista ha perso la vita questa mattina in uno spaventoso incidente sull’autostrada A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello (Firenze). Sul posto i soccorsi e la Polizia Stradale.

Di Marco Spartà

26 febbraio 2023

Drammatico incidente sull’autostrada: morto camionista

Inferno sull’autostrada A1, dove questa mattina un tir è precipitato da un viadotto ed ha poi preso fuoco nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, comuni della provincia di Firenze. Nell’incidente ha perso la vita il conducente del mezzo pesante.

Sul luogo della tragedia sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco e del 118. Per l’autotrasportatore, purtroppo, era ormai troppo tardi. Ad effettuare i rilievi di legge gli agenti della Polizia Stradale che dovranno stabilire come il mezzo sia uscito di strada.

Firenze, tir precipita dal viadotto Marinella e prende fuoco: il conducente perde la vita

Un uomo ha perso la vita in un terrificante incidente stradale verificatosi intorno alle 7:15 di oggi, domenica 26 febbraio, lungo l’autostrada A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello (Firenze).

Dalle prime informazioni, come riferiscono i colleghi di Tgcom24, la vittima, di cui non si conoscono le generalità, si trovava alla guida di un tir con semirimorchio che trasportava frutta e verdure. Per cause ancora da accertare, il mezzo ha sbandato ed è precipitato dal viadotto Marinella finendo lungo una carreggiata sottostante. Un impatto molto violento in seguito al quale il tir è stato avvolto dalle fiamme in pochi secondi.

Una scena terribile di fronte alla quale si sono trovati i soccorsi una volta raggiunto il posto. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme ed estratto il camionista dalla cabina affidandolo ai medici del 118 che, purtroppo, hanno potuto solo dichiararne la morte. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che ora dovranno chiarire con precisione la dinamica dell’incidente mortale. Per consentire i soccorsi, le operazioni delle forze dell’ordine e la rimessa in sicurezza della carreggiata, scrive la redazione di Tgcom24, il tratto autostradale è stato chiuso al traffico.