Nella mattinata di oggi sulla provinciale 139 tra Airasca e Volvera (Torino), un uomo di 41 anni ha perso la vita in seguito ad un terribile frontale tra la sua auto ed un furgone.

24 febbraio 2023

Scontro sulla provinciale: uomo perde la vita

Aveva 41 anni l’uomo che questa mattina è rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto sulla provinciale 139 tra Airasca e Volvera, in provincia di Torino. L’auto sulla quale viaggiava ha impattato frontalmente contro un furgone finendo poi fuori strada.

Quando i soccorsi lo hanno estratto dalle lamiere era ormai troppo tardi: il 41enne era già privo di vita. Lievemente feriti, invece, le due persone che viaggiavano a bordo del furgone, trasportate in ospedale dai soccorsi giunti sul posto.

Airasca, terrificante incidente lungo la provinciale 139: morto un 41enne, due persone ferite

Ancora una vittima sulle strade italiane. Intorno alle 7:30 di questa mattina, venerdì 24 febbraio, un uomo ha perso la vita lungo la provinciale 139 nel tratto compreso tra Airasca e Volvera, entrambi comuni della provincia di Torino. Si tratta di un 41enne residente a Cercenasco.

La vittima era alla guida di una Fiat Punto che, per cause ancora in fase di accertamento, riporta la redazione de La Stampa, si è scontrata frontalmente con un furgone, un Ford Transit su cui viaggiavano due persone. Un urto che ha fatto carambolare l’utilitaria fuori dalla sede stradale in un terreno adiacente alla carreggiata.

Immediato l’intervento dello staff medico del 118 e dei vigili del fuoco. A nulla, però, sono serviti i tentativi di rianimazione dei sanitari per il conducente della vettura: alla fine è stato possibile solo dichiararne la morte. I due occupanti del furgone sono rimasti lievemente feriti e riferisce La Stampa, trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sono arrivati anche i carabinieri della stazione di None che hanno provveduto agli accertamenti del caso utili per ricostruire la dinamica del frontale. Il tratto teatro della tragedia è stato chiuso al traffico per permettere i soccorsi ed i rilievi delle forze dell’ordine.