È morto in ospedale il giovane vicesindaco di Cis, in provincia di Trento, che nei giorni scorsi era stato colto da un improvviso malore. Sconvolta l’intera comunità.

Di Marco Spartà

24 febbraio 2023

Si sente male davanti ai familiari: giovane muore in ospedale

Un’intera comunità sotto choc quella di Cis, centro della provincia di Trento, per la morte di un ragazzo di soli 21 anni che ricopriva la carica di vicesindaco del paese. Il decesso mercoledì pomeriggio in ospedale, dove si trovava ricoverato in seguito ad un improvviso malore.

Il 21enne si era sentito male domenica sera, una volta rientrato in casa dopo i festeggiamenti del Carnevale, sotto gli occhi dei familiari che hanno lanciato l’allarme. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato il giovane in ospedale: inutile ogni tentativo dei medici di tenerlo in vita.

Cis, morto il giovane vicesindaco Matteo Zadra: era stato colto da un malore in casa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Matteo Zadra, 21enne vicesindaco di Cis, piccolo comune della provincia di Trento, non ce l’ha fatta. Il giovane è morto nel pomeriggio di mercoledì 22 febbraio all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Qui era stato trasportato domenica sera quando si era sentito male all’interno della sua abitazione. Secondo quanto riporta la redazione de La Voce del Trentino, Matteo, dopo aver preso parte alla festa di Carnevale organizzata in paese, era rientrato in casa, ma poco dopo aveva accusato un malore accasciandosi sul divano privo di sensi. I familiari, che hanno assistito al dramma, hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze.

Presso l’appartamento si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Dopo le prime cure, Matteo è stato caricato sull’elisoccorso e trasportato d’urgenza presso il nosocomio di Trento. Qui è rimasto ricoverato per tre giorni sino al tragico epilogo di mercoledì, quando, scrive La Voce del Trentino, il cuore del 21enne ha smesso di battere per sempre.

La notizia della morte del giovane si è subito diffusa in Paese lasciando sgomenta l’intera comunità, dove Matteo era molto conosciuto. Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia.