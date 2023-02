Un muratore di 55 anni è morto ieri pomeriggio in seguito alle ferite riportate in un incidente verificatosi mentre lavorava in un cantiere edile di Cavezzo, in provincia di Modena.

Di Marco Spartà

23 febbraio 2023

Operaio cade dal tetto in un cantiere: inutile la corsa in ospedale

Si allunga la scia di decessi sul lavoro nel nostro Paese. Nella giornata di ieri a Cavezzo, in provincia di Modena, un operaio di 55 anni è rimasto vittima di un terribile incidente mentre stava effettuando dei lavori sul tetto di un’abitazione privata.

Il 55enne sarebbe precipitato nel vuoto finendo al suolo. Subito è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove, ad alcune ore di distanza, è sopraggiunto il decesso per le gravi lesioni riportate nella caduta. Saranno le indagini delle forze dell’ordine a chiarire nel dettaglio quanto accaduto.

Cavezzo, precipita nel vuoto dal tetto di una casa: operaio di 55 anni muore in un cantiere

Si chiamava Massimo Gilberti, il muratore di 55 anni che ieri, mercoledì 22 febbraio, ha perso la vita in un incidente verificatosi all’interno di un cantiere a Cavezzo, centro della provincia di Modena.

Il 55enne, residente nella frazione di Sorbara di Bomporto, stava lavorando alla ristrutturazione di un’abitazione privata, sita in via per Concordia. Intorno alle 11, per cause ancora da accertare, come riferiscono alcune fonti locali tra cui la redazione di Modenaindiretta, l’operaio è precipitato dal tetto dell’immobile finendo al suolo dopo un volo di circa due metri.

Immediatamente Gilberti è stato subito soccorso dal personale medico del 118 e trasportato d’urgenza a bordo di un’eliambulanza presso l’ospedale di Baggiovara. Qui è arrivato in condizioni disperate ed i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: nel pomeriggio, alcune ore dopo il ricovero, il cuore dell’operaio ha smesso di battere per sempre.

Intervenuti anche i carabinieri ed i tecnici dell’Asl che hanno provveduto agli accertamenti del caso per chiarire la dinamica dell’infortunio mortale.

Dolore a Sorbara di Bomporto per la morte di Gilberti che, scrivono i colleghi di Modenaindiretta, lascia la moglie e un figlio.