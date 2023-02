Ieri pomeriggio ad Avola, in provincia di Siracusa, un operaio di 36 anni è morto in un incidente mentre lavorava all’interno di un cantiere edile.

Di Marco Spartà

22 febbraio 2023

Incidente in un cantiere: giovane operaio perde la vita

Un giovane operaio di 36 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri ad Avola, in provincia di Siracusa, mentre si trovava a lavoro. La vittima stava effettuando dei lavori di ristrutturazione di uno stabile, quando avrebbe urtato inavvertitamente i cavi dell’alta tensione rimanendo folgorato.

All’arrivo dei soccorsi per l’operaio non c’è stato nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo. Per chiarire con precisione la dinamica dei fatti, sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini.

Avola, operaio di 36 anni folgorato mentre lavora nel cantiere: lascia la moglie e tre figli

Tragedia ad Avola, comune della provincia di Siracusa, nel pomeriggio di ieri, martedì 21 febbraio. Un operaio è deceduto in un incidente mentre lavorava in un cantiere edile, in contrada Palma. A perdere la vita Salvatore Eroe, di 36 anni.

Il giovane stava effettuando delle operazioni di ristrutturazione sul tetto di un edificio. Per cause ancora da chiarire, scrivono i colleghi de Il Quotidiano di Sicilia, Eroe sarebbe entrato in contatto con i cavi dell’alta tensione ed è stato raggiunto da una potente scarica elettrica accasciandosi privo di sensi. I colleghi hanno prestato i primi soccorsi ed hanno lanciato l’allarme.

In pochi minuti, una squadra dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118 ha raggiunto il cantiere. Per Salvatore, era ormai troppo tardi: l’operaio sarebbe deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato di Avola che hanno condotto i rilievi per stabilire la dinamica e le cause della tragedia. Sul caso è stata aperta un’inchiesta dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

La notizia della morte del 36enne che, riferisce Il Quotidiano di Sicilia, lascia la moglie e tre figli piccoli, ha gettato nello sconforto l’intera comunità del centro del siracusano. In tanti sui social hanno voluto ricordare Salvatore con un post di cordoglio.