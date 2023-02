Nella mattinata di oggi a Pesaro, un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto nella sua abitazione: sul corpo sarebbero state rinvenute ferite d’arma da taglio.

21 febbraio 2023

La Polizia di Pesaro sta indagando sulla morte di un ragazzo di soli 27 anni che questa mattina è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, dove viveva in affitto. A rinvenire il corpo sarebbe stato un parente che non aveva visto presentare il 27enne a lavoro.

Secondo quanto emerso, sul cadavere sarebbero stati rinvenuti segni d’arma da taglio: si ipotizza che il giovane sia stato ucciso a coltellate. A stabilirlo con certezza saranno gli accertamenti, svolti dalla Scientifica, ed i successivi esami sulla salma.

A chiamare le forze dell’ordine sarebbe stato un parente che, non vedendo a lavoro il 27enne, titolare di un’attività, riportano alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, ha deciso di recarsi presso l’abitazione. Qui ha rinvenuto il corpo in un lago di sangue ed ha subito lanciato l’allarme. Ricevuta la segnalazione, sul posto si sono precipitati i soccorsi, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Intervenuti anche gli agenti della Squadra Mobile della Polizia ed i colleghi della Scientifica che hanno avviato gli accertamenti sul caso.

Da quanto appurato ad ora, come riferisce la redazione di Fanpage, sul cadavere sarebbero state rinvenute ferite d’arma da taglio al torace. Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno battendo la pista dell’omicidio ed avrebbero già scartato quella del gesto volontario, come si era pensato in un primo momento. L’abitazione è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti.

Ora gli inquirenti, stanno cercando ora di individuare l’arma del delitto ed il presunto responsabile. Da chiarire anche il movente alla base del presunto delitto.

Non è escluso che nelle prossime ore, l’autorità giudiziaria possa disporre l’esame autoptico sulla salma.