Isola dei Famosi, Ilary Blasi punta su alcuni ex gieffini

E’ quasi tutto pronto per l’Isola dei Famosi, la conduttrice Ilary Blasi sta scegliendo il nuovo cast e la scelta è davvero particolare.

C’è grande attesa per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023, anche quest’anno sarà condotta da Ilary Blasi che sembra uscita, almeno parzialmente, dal gossip e dalle prime pagine delle riviste di gossip.

Dopo la fine della relazione con Francesco Totti, ha ritrovato la felicità ed il sorriso con un nuovo amore, l’imprenditore Bastian Muller, negli ultimi giorni sotto l’occhio del ciclone dei rumors in quanto avrebbe mentito sulla sua identità; si diche che sia un maggiordomo che abbia rubato l’identità del vero Bastian, ma sulla faccenda c’è ancora riserbo e la Blasi non si è pronunciata.

Ad ogni modo, Bastian a parte, a marzo ci sarà la prima udienza del processo per il divorzio con Totti, in quell’occasione si discuterà delle proprietà, dei contratti pubblicitari in comune e dell’affidamento dei figli.

Il cast dell’Isola dei Famosi, la Blasi è interessata a qualche gieffino

E’ quasi tutto pronto per l’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi saluterà i nuovi naufraghi il 10 aprile in prima serata ed il pubblico italiano non vede l’ora di assistere a nuove avventure che terranno, come sempre, tutti incollati al televisore fino a notte fonda.

Casa Mediaset ha promesso, come ogni anno, di offrire uno spettacolo divertente e leggero. Secondo Dagospia nel cast dei naufraghi ci saranno anche 3 ex gieffini (Grande Fratello Vip) ed una coppia gay, al momento l’identità è ancora ignota.

Da quanto emerso in precedenza vi è la conferma per la presenza di Luca Di Carlo, ovvero l’avvocato di Cicciolina, mentre dovrebbero far parte dei naufraghi anche Alessandro Cecchi Paone ed il fidanzato Antiolini, il presentatore ha già fatto parte del cast sia del Grande Fratello Vip che dell’Isola dei Famosi, ma su di loro c’è ancora riserbo. Di certo in questi giorni verremo a conoscenza di altri piccoli scoop, non resta che attendere nuove voci di corridoio per immaginare cosa possa succedere in questa prossima edizione dell’Isola più famosa d’Italia.