Grazie a Maria De Filippi, Luciana Littizzetto ha preso un’importante decisione, probabilmente la più importante della sua vita. Ecco di cosa si tratta.

La simpaticissima Luciana Littizzetto è una delle donne più amate dello spettacolo, da sempre conosciuta come spalla fedele di Fabio Fazio a Che tempo che fa, grazie alle sue battute esilaranti la domenica sera intrattiene milioni di telespettatori.

Luciana è nata a Torino nel 1964, negli anni ’80 si è diplomata in pianoforte al Conservatorio ed inizia a lavorare come insegnante di musica presso la Scuola Media Carlo Levi della Vallette.

Ben presto però si rende conto che questa non è la sua strada ed è più portata e propensa allo spettacolo. Nonostante una carriera già avviata da professoressa decise di frequentare la scuola di recitazione diretta da Arnoldo Foà.

Negli anni ha approfondito lo studio della recitazione ed ha iniziato a scrivere i testi dei suoi primi spettacoli ed inizia ad esibirsi in alcuni locali di Torino. Nel 1991 venne premiata durante il Festival di cabaret Bravograzie di Aosta con il premio Ettore Pratolini, questo fu il trampolino di lancio per una brillante e florida carriera.

Luciana Littizzetto è riuscita a farlo grazie a Maria De Filippi

In pochi sanno che Luciana Littizzetto non ha mai avuto figli suoi, grazie a Maria De Filippi la comica ha preso un’importante decisione che le ha cambiato la vita per sempre.

Durante la trasmissione Verissimo, in onda su Canale 5, Luciana è stata ospite di Silvia Toffanin, nell’intervista è emerso come adottare Jordan e Vanessa sia stato per Luciana un vero e proprio passo avanti, un atto di amore e di responsabilità che Maria De Filippi ha a sua volta compiuto con Maurizio Costanzo, prendendo in affidamento Gabriele, oggi un giovane 30enne.

Oggi Luciana è mamma di due ragazzi di 23 e 27 anni, nella confessione da Silvia Toffanin, la comica ha spiegato che il percorso non è stato semplice ma oggi, con il senno di poi, adottare i sui figli è stata la decisione più importante e sensata della sua esistenza.

In pochi conoscevano la storia di Luciana, di certo un monito per invogliare le donne e le famiglie che non riescono ad avere figli a prendere in affido bambini e ragazzi bisognosi d’amore.