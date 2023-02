Michelle Hunziker: “Sarà la prima volta, vedrò un pisellino”. La conduttrice non sta più nella pelle – VIDEO

Michelle Hunziker non vede l’ora, sta per succedere e di certo sarà una grandissima novità, intanto confessa: “Sarà la prima volta, vedrò un pisellino”.

E’ tutto pronto o quasi, Michelle Hunziker non sta più nella pelle, tra poche settimane la sua vita cambierà per sempre, diventerà nonna per la prima volta e non vede l’ora di incontrare il suo nipotino.

A darle questa grande gioia è la primogenita Aurora che come sappiamo aspetta un figlio dallo storico fidanzato Goffredo. L’attesa ormai si fa sentire e la conduttrice in diretta televisiva ha commentato l’evento in un modo decisamente originale, cos’è successo su Canale 5 da Silvia Toffanin? E’ bastato pochissimo per scatenare il pubblico e beccarsi un fragoroso applauso.

Finalmente un pisellino, Michelle felicissima di diventare nonna

Erano gli inizi di settembre ed un’indiscrezione sulla vita di Aurora Ramazzotti venne spiattellata in prima pagina su migliaia riviste di gossip, la notizia della sua gravidanza, prima smentita poi confermata, smorzò vagamente il fuoco e le fiamme tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi dopo la separazione di qualche mese nel periodo estivo.

La lieta notizia fece gran scalpore e di mesi ne sono passati, abbiamo visto grazie ai social, la pancia di Aurora crescere e diventare sempre più grande. Con grande ironia ha smorzato l’ansia da primo figlio ed ha dato (come spesso accade) piccole lezioni di umanità specie quando a scrivere sono i leoni da tastiera.

E’ ormai noto che la figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti aspetta un bel maschietto, ormai è prossima al parto e la conduttrice è stata ospite da Silvia Toffanin durante la trasmissione Verissimo su Canale 5.

Tra una risata ed una risposta, Michelle esordisce con il suo fare gioioso, sottolineando un aspetto davvero importante: “Sarà la prima volta che sul fasciatoio vedrà un pisellino” essendo madre di tre figlie. Silvia prontamente risponde sorpresa e il pubblico in studio si compiace con Michelle che felicissima aspetta il giorno nel quale diventerà nonna per la prima volta.