Nella mattinata di oggi, un uomo di 80 anni ha perso la vita mentre stava lavorando in un suo terreno a Salassa, centro della provincia di Torino. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

21 febbraio 2023

Incidente mentre lavora in un suo terreno: morto un uomo

Tragedia nella prima mattinata di oggi a Salassa (Torino). Un uomo di 80 anni è rimasto vittima di un incidente mentre era impegnato in alcuni lavori in un terreno di sua proprietà, sito lungo la strada ex statale 460.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di altre due persone che stavano lavorando con la vittima e subito hanno lanciato l’allarme. All’arrivo dei soccorsi, però, l’anziano era già morto. Sul caso sono state già avviate le indagini delle forze dell’ordine.

Salassa, travolto da una pianta mentre lavora in un terreno: 80enne muore sul colpo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Travolto da una pianta mentre lavorava in un suo terreno. Così ha perso la vita un uomo di 80 anni, di cui non si conoscono le generalità, nella mattinata di oggi, martedì 21 febbraio, a Salassa, piccolo centro di circa 2mila abitanti nella provincia di Torino.

Secondo le primissime informazioni sull’accaduto, riportate dal quotidiano La Stampa, l’anziano si trovava in un suo terreno, sito nei pressi della ex statale 460 del Gran Paradiso, e stava tagliando delle piante insieme ad altre due persone, quando un arbusto improvvisamente lo ha centrato in pieno. Le due persone che hanno assistito alla tragedia hanno subito chiamato i soccorsi.

Presso il terreno sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Ai soccorsi non è rimasto, però, altro che constatare il decesso dell’anziano che, riferisce la redazione de La Stampa, sarebbe sopraggiunto sul colpo per via delle gravi lesioni riportate.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cuorgnè ed i colleghi di Rivarolo Canavese che hanno provveduto agli accertamenti del caso che dovranno determinare con precisione la dinamica dei fatti, non ancora del tutto chiara.