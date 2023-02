Nella mattinata di ieri a Carmagnola, in provincia di Torino, un uomo di 39 anni si è suicidato dopo che la madre è morta in casa per un improvviso malore.

Di Marco Spartà

20 febbraio 2023

Dramma familiare: la madre muore colta da malore, il figlio si toglie la vita

Una storia drammatica quella che arriva da Carmagnola, in provincia di Torino, dove ieri mattina un uomo di 39 anni si è tolto la vita lanciandosi dal balcone poco dopo la morte della madre, una 66enne colta da un improvviso malore in casa.

Sul posto erano arrivati i soccorritori del 118 che avevano constatato il decesso della donna, subito dopo il gesto estremo del 39enne. Anche per lui non c’è stato nulla da fare. Accorsi anche i carabinieri che hanno svolto tutti gli accertamenti del caso.

Carmagnola, donna muore per un malore: il figlio si suicida lanciandosi dal balcone

Dramma nella mattinata di ieri, domenica 19 febbraio, a Carmagnola, centro della provincia di Torino. Un uomo di 39 anni, di cui non sono state rese note le generalità, si è tolto la vita in un comprensorio riservato all’housing sociale, dove viveva con la madre.

Il 39enne si trovava in casa con la madre, quando quest’ultima sarebbe stata colta da un malore accasciandosi al suolo. Lanciato l’allarme, riporta la redazione del quotidiano La Stampa, sono intervenuti i soccorsi del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che dichiarare la morte della 66enne. A quel punto, appresa la notizia, l’uomo non ha retto al dolore e si è gettato nel vuoto dal balcone dell’appartamento. Un volo che non gli ha lasciato scampo: il 39enne è deceduto sul colpo.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale a cui sono affidati gli accertamenti sul caso, anche se non ci sarebbero dubbi sulla dinamica dei fatti: un dramma della disperazione. Da quanto emerso, scrivono i colleghi della redazione de La Stampa, la 66enne ed il figlio vivevano da tempo nel comprensorio dedicato alle persone in difficoltà economica.