Un uomo di 50 anni è morto ieri pomeriggio a Roma dopo essere stato raggiunto da una coltellata nel corso di una rissa scoppiata in strada.

19 febbraio 2023

Una violenta lite in strada è sfociata nel sangue con un 50enne ucciso a coltellate. Il terribile episodio si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri davanti alla stazione di Valle Aurelia a Roma, sotto gli occhi di diverse persone.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per tenere in vita la vittima, raggiunta da un fendente all’addome. La Polizia sta ora indagando sull’accaduto ed ha avviato la caccia all’uomo per rintracciare il responsabile.

Un uomo è stato ucciso nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 19 febbraio, al culmine di una lite scoppiata in strada a Roma. Si tratta di Micheal Lee, 50enne originario delle Filippine che viveva in Italia da molti anni.

Da quanto ricostruito al momento, come riferisce la redazione di Rai News, la vittima avrebbe ingaggiato una discussione con altre persone, suoi connazionali, davanti alla stazione Valle Aurelia. Improvvisamente, uno dei soggetti coinvolti nella rissa avrebbe estratto un coltello e colpito all’addome il 50enne che è crollato al suolo.

Chi ha assistito alla scena ha subito chiamato il numero unico per le emergenze. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il 50enne. Ogni sforzo, però, è stato vano ed alla fine i soccorritori hanno dichiarato il decesso.

Insieme ai soccorsi sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e gli uomini della Scientifica che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del delitto e rintracciare il presunto responsabile, datosi alla fuga dopo l’accoltellamento. Da chiarire anche le ragioni che avrebbero scatenato la lite. In tal senso, scrive Rai News, le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze di alcune persone che avrebbero assistito ai fatti.