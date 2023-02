Nel tardo pomeriggio di ieri a Calendasco, una giovane farmacista ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo l’argine del Po.

Di Marco Spartà

19 febbraio 2023

Incidente stradale nel tardo pomeriggio: perde la vita una 33enne

Una ragazza di 34 anni ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro un manufatto in cemento prendendo fuoco. Il terrificante incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Calendasco, in provincia di Piacenza.

Quando le squadre di soccorso sono giunte sul posto, per la 34enne non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato trovato carbonizzato all’interno dell’abitacolo. Le forze dell’ordine stanno cercando di appurare la dinamica dello scontro.

Calendasco, auto si schianta contro manufatto e prende fuoco: morta giovane farmacista

Ennesimo incidente mortale lungo le strade del nostro Paese. Ieri pomeriggio, sabato 18 febbraio, una ragazza è morta a Calendasco, in provincia di Piacenza. A perdere la vita Sara Tu, 34enne di origini coreane che viveva a San Nicolò a Trebbia, frazione di Rottofreno, dove lavorava come farmacista.

La giovane stava percorrendo l’argine del fiume Po alla guida della sua Mini Cooper. Secondo quanto riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Piacenza, per cause ancora da determinare, Sara ha perso il controllo della vettura che ha terminato la propria corsa contro un manufatto in cemento. Pochi secondi dopo lo schianto violento, la Mini si è incendiata e la 34enne è rimasta intrappolata tra le fiamme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Per Sara, purtroppo, era ormai troppo tardi: il corpo carbonizzato è stato estratto dall’abitacolo dai pompieri ed i sanitari hanno potuto solo dichiararne la morte.

I carabinieri di San Nicolò hanno condotto i rilievi di legge che dovranno stabilire con certezza cosa abbia provocato lo schianto costato la vita alla 34enne.

La notizia ha sconvolto tutta la comunità di San Nicolò, dove la giovane era molto conosciuta: Sara, riporta Il Piacenza, lavorava da tempo presso la farmacia Guidotti.