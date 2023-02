Un uomo di 55 anni è morto questa mattina sulla provinciale 42 a Endine Gaiano (Bergamo) dopo che il tir su cui viaggiava si è ribaltato. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Di Marco Spartà

17 febbraio 2023

Camion si ribalta improvvisamente all’alba: morto un uomo

Ennesimo incidente mortale nel nostro Paese. Questa volta la tragedia si è consumata lungo la strada statale 42 nel territorio di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo, dove stamane ha perso la vita un uomo di 55 anni.

Il 55enne era al volante di un camion, che trasportava un carico di bottiglie d’acqua, ribaltatosi improvvisamente lungo la carreggiata. Nulla da fare per il conducente, all’arrivo dei soccorsi era già privo di vita. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine.

Endine Gaiano, tir si ribalta sulla provinciale 42: morto il conducente, aveva 55 anni

Un terribile incidente stradale è costato la vita ad un uomo all’alba di questa mattina, venerdì 17 febbraio, sulla provinciale 42 a Endine Gaiano, in provincia di Bergamo. La vittima è Angelo Zenoni, 55enne residente a Ranzanico.

Secondo le primissime informazioni, apprese dai colleghi de Il Corriere della Sera, il 55enne stava viaggiando a bordo di un tir che trasportava delle bottiglie d’acqua. Per cause ancora da stabilire, il mezzo pesante si è ribaltando finendo parzialmente fuori dalla sede stradale.

I vigili del fuoco e lo staff medico del 118 hanno raggiunto subito il luogo del sinistro, ma per Zenoni era ormai troppo tardi. I pompieri lo hanno estratto dalla cabina ed affidato ai sanitari ai quali non è rimasto altro che dichiararne il decesso, sopraggiunto per le gravissime lesioni riportate. Sul posto era arrivato anche l’elisoccorso, poi ripartito vuoto.

I carabinieri e la Polizia Stradale hanno condotto i rilievi per capire come il tir si sia ribaltato. Al momento, scrive Il Corriere della Sera, non sembrano essere coinvolti altri veicoli: è probabile che la vittima abbia perso il controllo del mezzo a causa di un malore o di un colpo di sonno.