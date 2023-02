Nella serata di ieri è stato trovato il cadavere semicarbonizzato di un ragazzo di 16 anni nei pressi dello stadio di Merì, piccolo centro in provincia di Messina.

17 febbraio 2023

Ragazzo trovato morto: indagano i carabinieri

Macabra scoperta a Merì, in provincia di Messina, dove nella serata di ieri è stato rinvenuto il cadavere di un ragazzo di soli 16 anni. Il corpo semicarbonizzato è stato trovato nei pressi del campo sportivo cittadino.

Sul posto, in seguito alla segnalazione, si sono precipitati i carabinieri e gli uomini del Ris che hanno svolto tutti i rilievi e gli accertamenti per identificare il 16enne e chiarire la dinamica dei fatti. Al momento non si esclude nessuna pista, ma la più accreditata sarebbe quella del gesto volontario.

Aveva solo 16 anni il ragazzo che ieri sera, giovedì 16 febbraio, è stato trovato morto a Merì, piccolo centro di circa 2mila abitanti nella provincia di Messina. Il tragico ritrovamento in Piazza Italia ’90, nei pressi dello stadio comunale.

La segnalazione alle forze dell’ordine è partita intorno alle 21:30. Sul posto, riportano alcune fonti locali tra cui la redazione di Messina Today, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto ed i colleghi della Scientifica. I militari dell’Arma hanno provveduto ai rilievi ed hanno attivato le indagini, coordinate dalla Procura, per risalire alla dinamica della morte e all’identità dell’adolescente.

Da quanto appurato al momento, sul cadavere, trovato semicarbonizzato, non sarebbero stati rinvenuti segni evidenti di arma da fuoco o da taglio. L’ipotesi, scrive Messina Today, che starebbero battendo al momento gli inquirenti è quella di un gesto estremo: il 16enne si sarebbe tolto la vita dandosi fuoco. A sostegno di questa tesi, il ritrovamento di un contenitore di liquido infiammabile nelle vicinanze del corpo.

A fugare ogni dubbio sulla tragedia saranno i risultati dell’esame autoptico che è stato disposto sulla salma dall’autorità giudiziaria. Intanto, gli investigatori stanno ascoltando i residenti della zona ed i familiari del 16enne.