Una coppia di coniugi, un 80enne e la moglie di 75 anni, è stata trovata priva di vita nella villetta dove viveva a Castagneto Carducci (Livorno): si tratterebbe di un omicidio-suicidio.

16 febbraio 2023

Orrore in una villetta: coppia trovata morta dal figlio

Avrebbe impugnato il suo fucile da caccia, sparato alla moglie ed infine si sarebbe tolto la vita utilizzando la stessa arma. Questo l’orrore consumatosi nella mattinata di oggi in un’abitazione di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno.

Le vittime sono un uomo di 80 anni e la moglie 75enne, trovati privi di vita dal figlio che ha lanciato l’allarme. I carabinieri, precipitatisi presso la villetta, stanno indagando sul caso: l’ipotesi più accreditata è quella di un omicidio-suicidio.

Castagneto Carducci, omicidio-suicidio: 80enne spara alla moglie e si toglie la vita

Choc a Castagneto Carducci, piccolo centro della provincia di Livorno, dove una coppia di coniugi è stata trovata priva di vita all’interno della loro abitazione, una villetta in via Nemorense. Si tratta di un 80enne e della moglie di 75 anni.

La chiamata al numero unico per le emergenze è partita dal figlio dei due coniugi che avrebbe trovato i corpi nella mattinata di oggi, giovedì 16 febbraio. Immediatamente, riportano alcune fonti locali e la redazione di Repubblica, presso la villetta si sono precipitati i soccorsi del 118 ed i carabinieri. Per l’80enne e la moglie non c’era più nulla da fare. Da quanto appurato, i due cadaveri presentavano delle ferite d’arma da fuoco.

I militari dell’Arma hanno avviato nell’immediato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Dai primi accertamenti, riferisce Repubblica, si sarebbe trattato di un omicidio-suicidio: l’80enne avrebbe sparato alla moglie con un fucile da caccia, subito dopo avrebbe rivolto l’arma contro di sé togliendosi la vita.

A stabilirlo con certezza saranno i risultati dell’esame autoptico, disposto dall’autorità avrebbe sulle salme, che verrà eseguito nei prossimi giorni. Gli investigatori stanno cercando di chiarire, intanto, quale possa essere il movente che avrebbe spinto l’anziano a compiere un simile gesto.