Stamane a Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, una donna è stata investita e uccisa da una vettura mentre attraversava la strada. Indagano i carabinieri.

Di Marco Spartà

15 febbraio 2023

Investimento mortale: la vittima è una donna di 66 anni

Travolta da una vettura mentre stava attraversando a piedi la carreggiata. Così ha perso la vita una donna di 66 anni questa mattina lungo via Flaminia a Castelnuovo di Porto, centro della provincia di Roma.

L’automobilista, dopo l’impatto, ha fermato la vettura ed ha subito chiamato il numero unico per le emergenze. Ai sanitari che si sono precipitati sul posto, però, non è rimasto altro che il compito di dichiarare la morte della 66enne. Ora sono in corso le indagini per appurare la dinamica del sinistro.

Castelnuovo di Porto, tragedia su via Flaminia: donna di 66 anni travolta e uccisa da un’auto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Una donna di 66 anni, di cui non si conoscono le generalità, è morta questa mattina a Castelnuovo di Porto, comune in provincia di Roma, rimanendo vittima di un tragico incidente.

Secondo le prime informazioni, apprese dai colleghi de Il Messaggero, la 66enne, residente a Valmontone, stava attraversando la strada sulla via Flaminia nei pressi della stazione, quando una vettura, condotta da un uomo, l’ha falciata facendola terminare sull’asfalto. Immediatamente il conducente del veicolo si è fermato a prestare soccorso ed ha lanciato l’allarme.

Tempestivo l’arrivo di un’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica. I soccorritori, però, non hanno potuto far nulla per salvare la vittima: dopo varie manovre di rianimazione, si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte.

Ad occuparsi dei rilievi e delle indagini i carabinieri della stazione di Riano ed i colleghi di Bracciano, giunti sul posto insieme allo staff sanitario. I militari dell’Arma hanno raccolto le testimonianze di alcuni passanti e dell’automobilista, il quale, riporta Il Messaggero, avrebbe spiegato di non aver visto la 66enne che avrebbe attraversato la carreggiata non sulle strisce pedonali, circostanza ancora da confermare.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione lungo via Flaminia, dove si sono registrate lunghe code in seguito all’incidente.