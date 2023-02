Nella serata di ieri ad Ancarano, in provincia di Teramo, un bambino di 12 anni è morto mentre giocava nel giardino della sua abitazione. Inutile l’intervento dei soccorsi.

Di Marco Spartà

14 febbraio 2023

Dramma in serata: 12enne trovato morto nel giardino della sua abitazione

Un bambino di soli 12 anni è morto mentre stava giocando nel giardino della sua abitazione. La terribile tragedia si è consumata nella serata di ieri ad Ancarano, piccolo centro della provincia di Teramo.

A trovare il piccolo riverso al suolo sono stati i genitori che hanno tempestivamente lanciato l’allarme contattando i soccorsi. L’equipe medica, però, una volta giunta sul posto, non ha potuto far nulla per salvargli la vita. Il ragazzino potrebbe essere stato stroncato da un malore.

Ancarano, 12enne si accascia al suolo e muore nel giardino di casa: ipotesi malore

I carabinieri stanno conducendo le indagini sulla morte di un bambino di 12 anni, deceduto nella serata di ieri ad Ancarano, piccolo centro di circa mille abitanti nella provincia di Teramo.

Sulle indagini vige il più stretto riserbo, ma da quanto emerso, come scrivono i colleghi di Fanpage, il 12enne stava giocando nel giardino di casa prima della cena, quando, per cause ancora da verificare, è finito al suolo. Così lo hanno trovato i suoi genitori che hanno subito chiamato il 118.

Presso l’abitazione è intervenuto, in pochi minuti, lo staff medico a bordo di un’ambulanza. I soccorritori hanno provato disperatamente a rianimare il ragazzino, ma ogni tentativo non ha dato esito: alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte.

Oltre all’equipe medica, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale che hanno condotto tutti gli accertamenti del caso per chiarire come il ragazzino sia deceduto. L’ipotesi più accreditata al momento, riferisce Fanpage, è quella secondo la quale sia stato stroncato da un improvviso malore. La salma è stata trasferita in obitorio, dove verrà effettuata l’ispezione cadaverica. Non è escluso che successivamente l’autorità giudiziaria possa disporre l’esame autoptico prima di firmare il nullaosta per la restituzione alla famiglia.