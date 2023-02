Un ragazzo è morto a Napoli dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola esploso da un poliziotto in commissariato, dove avrebbe aggredito il patrigno ed un altro agente.

Di Marco Spartà

14 febbraio 2023

Dramma in commissariato: ragazzo ferito a morte da un colpo di pistola

Tragedia nella tarda serata di ieri a Napoli. Un ragazzo di 29 anni è morto in ospedale, dove era stato trasportato dopo essere stato ferito da un colpo di pistola esploso da un agente di polizia all’interno di un commissariato.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, dopo aver aggredito la madre in casa aveva inseguito il patrigno che era andato a denunciare l’accaduto in commissariato. Qui, avrebbe provato ad accoltellarlo ferendo un agente che avrebbe provato a disarmarlo. A quel punto un altro poliziotto gli avrebbe sparato alle gambe.

Napoli, 29enne aggredisce la madre e un poliziotto in commissariato: agente spara e lo uccide

Un morto e tre feriti. Questo il bilancio dell’orrore consumatosi intorno alle 22 di ieri sera, lunedì 13 febbraio, all’interno del commissariato Vicaria Mercato di Napoli. La vittima è un ragazzo di 29 anni.

Secondo le primissime ricostruzioni, come riporta la redazione di Tgcom24, il 29enne, al culmine di una lite familiare in casa, avrebbe aggredito la madre accoltellandola e successivamente avrebbe rincorso il compagno della donna che era corso in commissariato per denunciarlo. Qui, il giovane avrebbe provato ad accoltellare il patrigno alla gola ferendo sia quest’ultimo sia un poliziotto che avrebbe provato a disarmarlo. Un altro poliziotto ha, poi esploso un colpo che ha raggiunto il 29enne alle gambe prima che potesse accoltellare nuovamente il primo agente.

Sul posto è intervenuta un’equipe medica del 118 che, dopo le prime cure, ha trasportato d’urgenza il ragazzo presso l’ospedale Vecchio Pellegrini. Inutile ogni tentativo dei medici di salvargli la vita: poco dopo l’arrivo al nosocomio, il suo cuore ha smesso di battere. Accompagnati in ospedale anche il poliziotto ferito, la madre del ragazzo ed il compagno di quest’ultima. Nessuno dei tre avrebbe riportato gravi ferite e dopo le cure del caso sono stati dimessi.

Ora sono in corso le indagini che dovranno appurare nel dettaglio la dinamica dei fatti. Il poliziotto che ha esploso il colpo, scrive Tgcom24, è stato indagato, come atto dovuto, per omicidio colposo.