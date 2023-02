In uno scontro tra due auto sulla statale 16 tra San Severo e Foggia nel pomeriggio di ieri, un uomo di 60 anni è morto ed un’altra persona è rimasta ferita.

Di Marco Spartà

14 febbraio 2023

Incidente stradale nel primo pomeriggio: un morto e un ferito

Un incidente stradale, avvenuto ieri pomeriggio sulla statale 16 nel tratto tra Foggia e San Severo, è costato la vita ad un uomo di 60 anni. La vittima viaggiava a bordo di un’auto, entrata in collisione con un’altra vettura.

Dopo il violento scontro, sono arrivati i soccorritori del 118 che non hanno potuto far nulla per il 60enne. Ferita un’altra persona che è stata trasportata in ospedale. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di legge.



Intorno alle 13 di ieri, lunedì 13 febbraio, un uomo ha perso la vita in uno scontro verificatosi sulla strada statale 16 tra Foggia e San Severo. La vittima è un uomo di 60 anni di cui non si conosce l’identità.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro ma, secondo le prime ricostruzioni, come riferiscono alcune fonti locali tra cui Foggia Today, il 60enne si trovava a bordo di un’auto che, per cause ancora da verificare, si è scontrata con un altro veicolo nei presso dello svincolo per Borgo La Rocca. L’impatto è stato violentissimo e le auto sono andate distrutte.

In pochi minuti si sono precipitati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Per la vittima era ormai troppo tardi: i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne la morte sopraggiunta per i traumi riportati. Nello scontro, riferisce Foggia Today, è rimasta ferita un’altra persona che è stata trasportata in ospedale. Non si conoscono le sue condizioni.

Accorsi anche gli agenti della Polizia Stradale a cui sono stati affidati i rilievi di legge e gli accertamenti che dovranno determinare con precisione le cause e la dinamica del terrificante incidente. I pompieri si sono poi occupati della rimozione dei veicoli coinvolti e di rimettere in sicurezza il tratto interessato.