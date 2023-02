Un uomo di 54 anni e la madre disabile hanno perso la vita in un tragico incidente domestico questa mattina a Valgreghentino, in provincia di Lecco. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

13 febbraio 2023

Incidente in casa: morti 54enne e la madre disabile

Madre e figlio trovati morti all’interno dell’appartamento dove vivevano. È accaduto nella mattinata di oggi a Valgreghentino, comune nella provincia di Lecco. Le vittime sono un 54enne e l’anziana madre disabile.

L’allarme è stato lanciato dal marito della donna che ha trovato i due corpi. Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorsi, ma per l’anziana e per il figlio non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito sarebbero rimasti vittima di un incidente domestico con il montascale.

Valgreghentino, cadono dalle scale di casa: morti madre disabile e figlio

Tragedia questa mattina, lunedì 13 febbraio, a Valgreghentino, piccolo centro della provincia di Lecco. Un uomo e la madre sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di via don Carlo Sala. Si tratta di Vilma Martinoli ed il figlio 54enne Davide Bonesi.

Dalle prime ricostruzioni i due avrebbero perso la vita in seguito ad un terribile incidente domestico. Secondo quanto appreso da Il Corriere della Sera, l’uomo stava aiutando la madre, affetta da disabilità e costretta sulla sedia a rotelle, a salire le scale di casa con un montascale quando improvvisamente la donna sarebbe caduta. Il figlio ha provato ad afferrarla, ma è caduto anch’egli.

Da accorgersi del drammatico episodio il marito dell’anziana che, trovando quest’ultima ed il figlio riversi in fondo alle scale, ha chiamato i soccorsi. Tempestivamente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 54enne e della madre: fatali le lesioni riportate nella caduta.

A ricostruire la dinamica sono stati i carabinieri, giunti sul posto insieme ai sanitari, che hanno provveduto agli accertamenti del caso. Non è escluso, scrive Il Corriere della Sera, che a provocare l’incidente possa essere stato un malfunzionamento del montascale.