Donna trovata senza vita in casa: sarebbe stata strangolata

Un uomo di 64 anni avrebbe ucciso la madre strangolandola, poi avrebbe tentato il suicidio in strada: la tragedia ieri sera a Casoli (Chieti).

13 febbraio 2023

Dramma familiare nella serata di ieri a Casoli, in provincia di Chieti. Un uomo di 64 anni avrebbe ucciso la madre 88enne nella sua abitazione, poi avrebbe tentato il suicidio in strada tagliandosi i polsi.

L’allarme è scattato quando la badante che si prendeva cura dell’anziana ha trovato il corpo senza vita di quest’ultima in casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fatto scattare le indagini trovando poco dopo il 64enne riverso in strada. L’uomo è stato trasferito in ospedale.

Nella serata di ieri, domenica 12 febbraio, una donna disabile di 88 anni, di cui non si conoscono le generalità, è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione nel centro di Casoli, piccolo centro della provincia di Chieti.

A chiamare le forze dell’ordine, come riportano alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, sarebbe stata la badante dell’anziana che, recatasi nell’appartamento, ha rinvenuto il cadavere dell’88enne riverso sul letto. Immediatamente sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Lanciano che hanno condotto tutti gli accertamenti per stabilire cosa fosse accaduto alla donna.

I militari dell’Arma si sono poi messi sulle tracce del figlio dell’anziana, un 64enne individuato poco dopo in strada con i polsi tagliati. L’uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale per le cure del caso. Ora si troverebbe ricoverato nel reparto di Psichiatria. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, riferisce Fanpage, il 64enne avrebbe ucciso la madre strangolandola, poi avrebbe tentato il suicidio tagliandosi i polsi. A sostegno di questa ipotesi un biglietto di scuse non firmato trovato accanto al cadavere dell’anziana.

A coordinare le indagini dei carabinieri la Procura della Repubblica di Lanciano che a breve dovrebbe aprire un fascicolo per omicidio volontario.