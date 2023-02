Il cadavere carbonizzato di una donna di 55 anni è stato rinvenuto alcuni giorni fa in un terreno di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Indaga la Procura.

Di Marco Spartà

12 febbraio 2023

Trovato il cadavere carbonizzato di una donna: disposta l’autopsia

Nella serata del 9 febbraio una donna di 55 anni è stata trovata morta a Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Il cadavere carbonizzato della donna giaceva riverso in un terreno di campagna, in mezzo ad alcuni alberi.

Sul posto sono arrivati i soccorsi ed i carabinieri che ora stanno conducendo le indagini per determinare cosa possa essere accaduto alla 55enne. La Procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio.

Santeramo in Colle, cadavere di una donna in un terreno: si indaga per istigazione al suicidio

Giallo a Santeramo in Colle, centro della provincia di Bari. Michelle Baldassarre, 55enne residente in paese, è stata trovata priva di vita nella serata di giovedì 9 febbraio in un terreno di una contrada di campagna.

Una volta scattato l’allarme, dato da un passante, riporta la redazione de Il Corriere del Mezzogiorno, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione Locale e gli uomini della Scientifica. Il cadavere carbonizzato era riverso nelle vicinanze di un muretto a secco.

I militari dell’Arma hanno avviato subito le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari che ha aperto un fascicolo d’inchiesta per istigazione al suicidio contro ignoti. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto alla 55enne. Si ipotizza, dunque, scrive Il Corriere del Mezzogiorno, che la donna possa aver raggiunto l’area di campagna a bordo di un’auto, trovata poco distante, togliendosi poi la vita cospargendosi di liquido infiammabile dandosi fuoco. Al momento, però, si tratta solo di ipotesi.

Maggiori conferme potrebbero arrivare dall’esame autoptico che l’autorità giudiziaria ha stabilito sulla salma e che verrà effettuato nei prossimi giorni.

La notizia del ritrovamento ha gettato nello sconforto la comunità del centro del barese: la 55enne, che lavorava come igienista dentale in uno studio, lascia due figlie ed il marito dal quale sembra si stesse separando.