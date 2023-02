Un uomo di 45 anni è morto in seguito ad un terribile incidente in auto verificatosi la scorsa notte a Acqui Terme, in provincia di Alessandria. Inutile la corsa in ospedale.

Di Marco Spartà

12 febbraio 2023

Tragedia nella notte: uomo di 45 anni perde la vita in un incidente stradale

Ancora una vittima sulle strade italiane. L’ultimo tragico incidente è avvenuto la notte scorsa ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, dove un uomo di 45 anni ha perso la vita schiantandosi in auto contro un albero.

Un impatto molto violento che non gli ha lasciato scampo. Inutile, difatti, la disperata corsa verso l’ospedale: il cuore del 45enne ha smesso di battere per sempre subito dopo il ricovero. Oltre ai soccorsi, sul posto anche le forze dell’ordine.

Acqui Terme, auto e finisce contro un albero: 45enne muore poco dopo l’arrivo in ospedale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un uomo è deceduto ieri notte, tra sabato 11 e domenica 12 febbraio, ad Acqui Terme, centro della provincia di Alessandria, in seguito ad un incidente stradale. La vittima è Ivan Petrone, di 45 anni.

Il 45enne era alla guida di una vettura e stava percorrendo una strada nei pressi di piazza San Guido. Per cause ancora da stabilire, come riferiscono alcune testate locali e la redazione de Il Piccolo, l’automobilista ha perso il controllo del mezzo che ha poi terminato la propria corsa contro un albero.

Dopo il terrificante urto contro la pianta, sul posto si sono precipitate i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Una volta estratto dall’abitacolo, il 45enne è stato caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza presso l’ospedale cittadino. Qui, purtroppo, i medici non sono riusciti a salvargli la vita: poco dopo l’arrivo in nosocomio, Patrone è deceduto.

I carabinieri della stazione locale hanno provveduto agli accertamenti del caso per capire come la vettura sia finita contro l’albero. Alla base del sinistro, nel quale non risulterebbero altri mezzi coinvolti, secondo quanto riporta Il Piccolo, ci sarebbe un malore improvviso che avrebbe colto la vittima alla guida.