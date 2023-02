Una ragazza di soli 26 anni è morta ieri pomeriggio a Mareno di Piave, in provincia di Treviso, in un terribile incidente stradale. Gravissima una 38enne.

Di Marco Spartà

12 febbraio 2023

Terrificante incidente stradale: un morto e un ferito

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri a Mareno di Piave, in provincia di Treviso. A perdere la vita una ragazza di 26 anni: l’auto su cui viaggiava si è schiantata frontalmente contro un’altra vettura, alla guida della quale si trovava una 38enne.

Dopo il violentissimo impatto, sono arrivati sul posto i soccorsi, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. L’altra automobilista è rimasta, invece, gravemente ferita e trasportata in ospedale, dove ora è ricoverata in prognosi riservata.

Mareno di Piave, violento frontale tra due auto: morta una ragazza di 26 anni, gravissima una 38enne

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un morto ed un ferito grave. Questo il bilancio del terrificante incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, sabato 11 febbraio, a Mareno di Piave, piccolo comune della provincia di Treviso. La vittima è Giorgia Pizzinato, 26enne residente a Vazzola.

La ragazza, secondo le prime informazioni, apprese dalla redazione de Il Gazzettino, viaggiava a bordo della sua Citroen C3 lungo via San Pio X. Per cause ancora da determinare con precisione, la vettura è finita nella corsia opposta di marcia e si è schiantata frontalmente contro una Fiat 500L, condotta da una giovane donna di 38 anni. L’urto è stato molto violento e le due auto sono andate completamente distrutte.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre le due automobiliste dalle lamiere per poi affidarle ai medici: per la 26enne era ormai troppo tardi, è stato possibile solo dichiararne la morte. La 38enne, invece, scrive Il Gazzettino, è stata caricata a bordo di un’eliambulanza e trasferita d’urgenza presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Ora si trova ricoverata in gravissime condizioni ed in prognosi riservata.

Gli accertamenti e le indagini sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto insieme ai soccorritori. Da stabilire le cause che hanno portato la Citroen ad invadere la carreggiata opposta.