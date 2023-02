Nel pomeriggio di ieri a Roma, un ragazzo di 29 anni è stato investito e ucciso mentre camminava sul marciapiede nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Di Marco Spartà

10 febbraio 2023

Incidente nel pomeriggio: ragazzo investito e ucciso da un’auto

Una vita spezzata a soli 29 anni in un terribile incidente stradale. La tragedia nel primo pomeriggio di ieri a Roma, dove un ragazzo è deceduto dopo essere stato travolto da una vettura mentre camminava su un marciapiede.

Trasportato d’urgenza in ospedale dai soccorritori del 118, giunti sul posto, il giovane è morto poco dopo. A nulla sono serviti i tentativi di salvarlo da parte dei medici. Ad indagare ora sull’incidente gli agenti della Polizia Locale.

Roma, investito da un’auto mentre cammina sul marciapiede: muore 29enne

Ennesimo incidente mortale nel nostro Paese. Ieri pomeriggio, giovedì 9 febbraio, un ragazzo è morto dopo essere stato travolto da una vettura a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. La vittima è Emmanuele Catananzi, di 29 anni.

Il giovane stava camminando a piedi sul marciapiede in via dell’Archeologia. Improvvisamente, riferisce Roma Today, sul marciapiede è piombata una Bmw X4, condotta da una donna di 46 anni, che ha investito Emanuele, finito poi contro alcuni veicoli in sosta, così come la stessa vettura. Una scena a cui hanno assistito diversi passanti.

Pochi minuti sono bastati allo staff sanitario del 118 per raggiungere il luogo dell’investimento. I soccorritori, dopo le prime cure, hanno caricato il 29enne in ambulanza per il trasporto verso il Policlinico Tor Vergata, dove è arrivato in condizioni disperate. Purtroppo, poco dopo il ricovero, il cuore del ragazzo ha smesso di battere per sempre.

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno provveduto agli accertamenti del caso per determinare la dinamica dell’incidente. Scene di tensione sul luogo della tragedia, riferisce Roma Today, con alcuni residenti scagliatisi contro la 46enne alla guida della vettura, accusata di procedere ad una velocità alta. L’automobilista è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti di rito.