Un uomo di 58 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua auto, finita fuori dalla carreggiata lungo la provinciale 17 a Nulvi, in provincia di Sassari. Indagano i carabinieri.

Di Marco Spartà

09 febbraio 2023

Dramma sulla provinciale: trovato morto nella sua auto

All’alba di questa mattina, un uomo di 58 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua automobile, finita fuori dalla carreggiata lungo la provinciale 17 nel territorio di Nulvi, centro della provincia di Sassari.

A chiamare il numero unico per le emergenze sarebbero stati alcuni automobilisti che hanno notato la vettura fuori strada. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto per il 58enne non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Dramma questa mattina, giovedì 9 febbraio, sulla strada provinciale 17 all’altezza di Nulvi, piccolo comune della provincia di Sassari, dove un uomo è stato trovato morto. Si tratta di Angelo Marongiu, muratore 58enne di Sorso.

L’uomo era riverso all’interno della sua auto sulla quale viaggiava, finita fuori dalla carreggiata. A chiamare i soccorsi, secondo quanto riportano i colleghi de L’Unione Sarda, sarebbero stato stati alcuni automobilisti che hanno notato la vettura fuori strada.

Immediato l’intervento del personale medico del 118 che, giunto sul posto, non ha potuto far altro che dichiarare la morte del 58enne. A nulla sono serviti i vari tentativi di rianimazione del personale sanitario.

Accorsi sul luogo della tragedia anche i carabinieri del comando provinciale di Sassari che hanno avviato le indagini per determinare le cause che hanno fatto finire fuori strada l’auto. Tra le ipotesi al vaglio, riferisce L’Unione Sarda, quella secondo la quale il 58enne abbia perso il controllo del veicolo a causa del ghiaccio formatosi sull’asfalto o per via di un malore alla guida. A stabilirlo saranno i successivi accertamenti.

È la seconda tragedia in poche ore in Sardegna: ieri sera sulla provinciale tra Carbonia e Villamassargia (Sud Sardegna), un uomo di 38 anni è morto ed una ragazza è rimasta ferita nello scontro frontale tra due veicoli.