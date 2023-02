Questa mattina a Rimini, in località Torre Pedrera, il cadavere di una donna è stato trovato in mezzo alla neve su una spiaggia. Indaga la Polizia del capoluogo di provincia emiliano.

Di Marco Spartà

09 febbraio 2023

Cadavere su una spiaggia in mezzo alla neve: a lanciare l’allarme un passante

Un cadavere è stato trovato nella mattinata di oggi sulla spiaggia di Rimini, nei pressi di uno stabilimento balneare. A chiamare le forze dell’ordine sarebbe stato un passante che ha notato una sagoma in mezzo alla neve.

Subito sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato ed i colleghi della Scientifica che hanno avviato gli accertamenti sul caso. Da quanto appurato al momento, si tratterebbe di una donna di circa 30 anni.

Rimini, cadavere di una giovane donna trovato sulla spiaggia di Torre Pedrera: è giallo

Sono in corso le indagini sulla morte di una donna, trovata questa mattina, giovedì 9 febbraio, nei pressi della riva su una spiaggia della località di Torre Pedrera, a Rimini.

L’allarme sarebbe scattato intorno alle 8, quando, riferiscono i colleghi de Il Resto del Carlino, un passante ha notato il corpo senza vita, in mezzo alla neve, vicino allo stabilimento balneare Bela Burdela, sito in viale San Salvador. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine.

Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, gli agenti della Polizia di Stato, quelli della Squadra Mobile ed il personale della Scientifica. Dopo la constatazione del decesso da parte del medico legale, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini occupandosi degli accertamenti per stabilire le cause della morte e risalire all’identità. Da quanto emerso sino ad ora, secondo quanto scrive Il Resto del Carlino, il corpo apparterebbe ad una donna di circa 30 anni. Sul cadavere non sarebbe stato rinvenuto alcun segno evidente di violenza.

A far luce sull’accaduto saranno i successivi esami sulla salma, tra cui l’esame autoptico, e dai filmati delle telecamere di sorveglianza poste in zona. Gli investigatori che si stanno occupando del caso non escluderebbero nessuna ipotesi.