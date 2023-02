Un capo officina di 53 anni è morto nella serata di ieri in un tragico incidente verificatosi all’interno del deposito dei bus della Tpl Linea di Savona. Inutili i soccorsi.

09 febbraio 2023

Tragedia all’interno di un’officina: morto operaio di 53 anni

Incidente mortale sul lavoro a Savona nella serata di ieri. Un operaio di 53 anni ha perso la vita mentre si trovava all’interno dell’officina deposito dei bus della Tpl Linea, dove stava lavorando insieme ad alcuni colleghi.

Il 53enne era impegnato nelle operazioni di recupero di un mezzo guasto, ma è rimasto schiacciato tra quest’ultimo ed il carro attrezzi a cui era agganciato. Quando i soccorritori sono arrivati presso l’officina, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Ora sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

Savona, rimane schiacciato da due mezzi mentre lavora in officina: morto un uomo di 53 anni

Stefano Macciò, 53enne operaio originario di Sassello, è la vittima del terribile incidente avvenuto ieri sera, mercoledì 8 febbraio, nell’officina della Tpl Linea di Savona, ditta che si occupa del trasporto pubblico nel capoluogo di provincia ligure.

Il 53enne, che lavorava come capo officina, secondo quanto riferiscono i colleghi di Fanpage, si stava occupando del recupero di un autobus in avaria utilizzando un carro attrezzi sul quale era stato trasportato presso il deposito. Durante le operazioni, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la vittima è rimasta schiacciata tra i due mezzi. A lanciare l’allarme alcuni colleghi che hanno assistito alla tragedia.

Presso l’officina sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno estratto il 53enne, ma per lui era ormai tardi: ai sanitari non è rimasto altro che constatarne il decesso. Fatali le ferite riportate.

Intervenute anche le forze dell’ordine che ora dovranno chiarire le cause dell’incidente costato la vita al capo officina.

Dopo il drammatico episodio, riporta la redazione di Fanpage, le sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero di 24 ore a cui hanno aderito i colleghi della vittima.