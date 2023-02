Nella mattinata di sabato a Ponte San Giovanni, frazione di Perugia, un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita nell’appartamento dove viveva. Disposta l’autopsia.

Di Marco Spartà

08 febbraio 2023

Trovato privo di vita in casa: disposta l’autopsia

Macabra scoperta a Ponte San Giovanni, frazione del comune di Perugia. Nella mattinata di sabato scorso un uomo di 50 anni è stato trovato privo di vita all’interno dell’appartamento dove viveva.

Una volta scattato l’allarme, sul luogo della tragedia sono accorsi gli operatori sanitari, che non hanno potuto far nulla per il 50enne, ed i carabinieri ai quali ora sono affidate le indagini per stabilire con precisione le cause. Sulla salma è stato disposto l’esame autoptico.

Ponte San Giovanni, 50enne trovato morto nel suo appartamento: ipotesi overdose

Un uomo di 50 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato trovato morto nella sua abitazione. La tragedia si è consumata nelle prime ore di sabato 4 febbraio a Ponte San Giovanni, piccola frazione di Perugia.

La segnalazione al numero unico per le emergenze, come riferiscono i colleghi de Il Messaggero, è arrivata intorno alle 7 e sul posto è stato inviato un equipaggio del 118. I sanitari, arrivati insieme alle pattuglie dei carabinieri, sono entrati in casa ritrovandosi davanti all’agghiacciante scoperta: il corpo del 50enne ormai senza vita. I soccorritori, difatti, dopo vari tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che dichiararne la morte.

I militari dell’Arma, a quel punto, hanno provveduto agli accertamenti ed hanno avviato le indagini che dovranno determinare con precisione le cause del decesso. In tal senso, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico che verrà eseguito oggi sulla salma, trasferita presso l’obitorio dell’ospedale.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, secondo quanto riferisce la redazione de Il Messaggero, ci sarebbe anche quella di una possibile overdose da sostanze stupefacenti, circostanza, però, ancora da confermare. A stabilirlo, dunque, saranno gli esami sulla salma e gli accertamenti dei militari dell’Arma che si stanno occupando del caso.