Di Marco Spartà

08 febbraio 2023

Gravissimo incidente stradale nella serata di ieri a Lunata di Capannori, in provincia di Lucca, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave. A perdere la vita un uomo di 43 anni che era alla guida di una delle utilitari coinvolte.

L’altra conducente, una 25enne, ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata d’urgenza dai soccorritori del 118 in ospedale, dove ora si trova ricoverata. Ai carabinieri il compito di risalire alla dinamica dello scontro mortale.

Lunata di Capannori, scontro frontale tra due auto: perde la vita un 43enne, grave una ragazza

Un uomo di 43 anni ha perso la vita in uno scontro frontale verificatosi ieri sera, martedì 7 febbraio, a Lunata, frazione del comune di Capannori, centro della provincia di Lucca.

Il 43enne, di cui non si conoscono le generalità, era alla guida di una vettura e stava percorrendo via della Madonnina. Per cause ancora da accertare con precisione, all’altezza di un distributore di carburanti, scrivono alcune fonti locali e la redazione de La Nazione, il veicolo è entrato in collisione frontalmente con un’altra auto, condotta da una ragazza di 25 anni. Un urto molto violento.

Tempestivo l’intervento dei mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco. L’equipe medica, purtroppo, non ha potuto far nulla per la vittima, di cui è stato possibile solo constatare il decesso, sopraggiunto sul colpo. L’altra automobilista, riportano i colleghi de La Nazione, è stata estratta dalle lamiere e trasportata d’urgenza presso l’ospedale San Luca di Lucca, dove ora versa in gravi condizioni.

I carabinieri, arrivati insieme ai soccorritori, si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire la dinamica e le cause dello scontro frontale costato la vita al 43enne.