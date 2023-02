Calcio in lutto: morto lo storico ct della Croazia Miroslav Blazevic

Questa mattina è deceduto, all’età di 87 anni, l’allenatore croato Miroslav Blazevic che da diverso tempo lottava contro un cancro.

Di Marco Spartà

08 febbraio 2023

Il mondo del calcio piange la scomparsa Miroslav Blazevic, allenatore croato deceduto nella giornata di oggi all’età di 87 anni. L’ex commissario tecnico della Croazia da oltre dieci anni combatteva contro un cancro.

A dare il triste annuncio è stata la stessa Federazione calcistica croata attraverso una nota ufficiale. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia di Blazevic, apparsi anche sui social network, da parte di colleghi e tifosi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

“Il leggendario allenatore della Croazia Miroslav Ciro Blazevic è morto oggi a Zagabria. Riposa in pace. Desideriamo esprimere le più sentite condoglianze ai suoi cari, a nome di tutta la famiglia calcistica croata, che ha perso “l’allenatore di tutti gli allenatori“. Con questa nota, diffusa nelle scorse ore sui propri profili ufficiali, la Federazione calcistica croata ha annunciato il decesso di Miroslav Blazevic, scomparso all’età di 87 anni.

Il tecnico, come scrivono i colleghi della redazione di Repubblica, lottava contro un cancro che gli era stato diagnosticato nel 2011. Nato a Travnik nel 1935, Blazevic ha esordito come calciatore, nel ruolo di centrocampista a metà degli anni ’50 tra le fila della Dinamo Zagabria, per poi vestire le maglie di Sarajevo, Rijeka, Moutier e Sion prima del ritiro nel 1968. Appesi gli scarpini al chiodo, ha intrapreso la carriera da tecnico allenando, tra le tante, Sion, Grasshoppers, Losanna, Rijeka, Dinamo Zagabria, Nantes e PAOK. In carriera è stato anche commissario tecnico di Svizzera, Bosnia, Iran e Croazia. Proprio sulla panchina della nazionale del suo paese, che ha guidato dal 1994 al 2000, una delle avventure più vincenti grazie anche allo storico terzo posto nel Mondiale del 1998. Piazzamento che lo ha reso una leggenda del calcio croato e gli ha fatto guadagnare il soprannome di “allenatore di tutti gli allenatori“.

Legendary #Croatia head coach Miroslav Ćiro Blažević has died today in Zagreb🥉🇭🇷

May he rest in peace.#HNS would like to express the deepest condolences to his loved ones, on behalf of the entire Croatian football family, which lost the "coach of all coaches"💔🙏🏼 pic.twitter.com/P9JKmLEwow

— HNS (@HNS_CFF) February 8, 2023