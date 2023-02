Ieri sera sulla provinciale tra Carbonia e Villamassargia, nella provincia del Sud Sardegna, due veicoli si sono scontrati frontalmente: morto un 38enne, ferita gravemente una ragazza.

Marco Spartà

09 febbraio 2023

Incidente sulla provinciale: un morto e un ferito grave

Grave incidente nella serata di ieri lungo la provinciale tra Carbonia e Villamassargia, nella provincia del Sud Sardegna, dove un furgoncino ed un’auto si sono scontrati frontalmente. Nel sinistro un uomo di 38 anni ha perso la vita ed una ragazza di 32 è rimasta ferita gravemente.

Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno estratto dagli abitacoli il 38enne e la giovane. Per il primo non c’è stato nulla da fare, mentre la 32enne è stata trasferita d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverata. Sul posto anche i carabinieri.

Carbonia, frontale tra Doblò e auto sulla provinciale: morto un 38enne, grave una ragazza

Ennesimo incidente mortale sulle strade italiane. Nella tarda serata di ieri, mercoledì 8 febbraio, un uomo è rimasto vittima di un sinistro avvenuto lungo la provinciale tra Carbonia e Villamassargia, comuni della provincia del Sud Sardegna. A perdere la vita Marco Gessa, 38enne residente a Domusnovas.

Gessa, secondo quanto riferiscono alcune fonti locali e la redazione di Today, era alla guida di un Fiat Doblò che, per cause ancora da determinare, si è scontrato frontalmente con una vettura, una Lancia Ypsilon, condotta da una ragazza di 32 anni. L’impatto, verificatosi in località Tanì, è stato devastante ed i due mezzi sono andati completamente distrutti.

Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I pompieri hanno estratto i due conducenti dalla lamiere affidandoli ai soccorritori: per il 38enne era ormai troppo tardi. La giovane automobilista, invece, scrive Today, è rimasta gravemente ferita e trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

I rilievi di legge e le indagini che dovranno stabilire con precisione la dinamica e le cause del sinistro sono state affidate ai carabinieri, giunti sul luogo della tragedia. Al vaglio dei militari dell’Arma anche eventuali responsabilità.