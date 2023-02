Nella mattinata di ieri a Rovato, in provincia di Brescia, un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

08 febbraio 2023

Tragica scoperta in un appartamento: uomo trovato privo di vita

Un uomo di 61 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione di Rovato, in provincia di Brescia. A lanciare l’allarme, ieri mattina, sono stati alcuni amici, preoccupati di non vedere ormai da giorni il 61enne.

Subito sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 che, una volta entrati in casa, hanno fatto la drammatica scoperta: l’uomo sarebbe deceduto qualche giorno prima del ritrovamento per cause naturali.

Rovato, 61enne trovato morto in casa: a lanciare l’allarme sono gli amici e i familiari

Nella mattinata di ieri, martedì 7 febbraio, un uomo è stato trovato morto in casa a Rovato, centro della provincia di Brescia. Si tratta di Mauro Bellini, 61enne titolare di una falegnameria.

Tutto è partito, come riporta la redazione di Brescia Today, quando alcuni amici del 61enne, non vedendolo in giro per il paese, hanno deciso di chiamare i parenti. Quest’ultimi, dunque, si sono recati presso l’appartamento dove l’uomo viveva da solo, nel quartiere San Donato, ma non ricevendo risposte al citofono, hanno contattato il numero unico per le emergenze.

Immediato l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco e del personale medico del 118. I pompieri hanno forzato la porta d’ingresso e, entrati in casa, hanno rinvenuto il corpo di Bellini. Per lui non c’era più nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri che hanno condotto gli accertamenti per risalire alle cause del decesso del 61enne. Da quanto appurato, secondo quanto riferisce Brescia Today, la vittima sarebbe stata stroncata da un malore improvviso in casa, forse un infarto, almeno quattro giorni prima del tragico ritrovamento.

Constatata la causa della morte, l’autorità giudiziaria non ha disposto ulteriori accertamenti sulla salma ed ha firmato il nullaosta per la restituzione ai familiari che potranno procedere con le esequie.